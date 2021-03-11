Українська
$ 27,7
32,93
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Энергоатом" вслед за ДТЭК обвинил НКРЭКУ в некомпетентности

11 марта, 15:12

Ирина Ненько Ирина Ненько

НКРЭКУ оштрафовала украинские ТЭС, обвинив их в несоблюдении норм минимальных запасов угля

НАЭК "Энергоатом" категорически не согласен с решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о наложении штрафа и планирует обжаловать неправомерные действия регулятора в суде. Об этом говорится в сообщении государственной компании, пишет "Гордон".

Реклама

"НАЭК "Энергоатом" выражает категорическое несогласие с решением НКРЭКУ, принятым 10 марта 2021 года на заседании регулятора, о наложении на компанию штрафа и будет обращаться в судебные инстанции с целью его обжалования", – говорится в сообщении компании.

В "Энергоатоме" отметили, что регулятор не учел обоснованные объяснения НАЭК "Энергоатом" и принял решение наложить на компанию штраф в размере 170 тыс. грн.

"Безответственные действия ГП "Гарантированный покупатель", когда "Энергоатом" получает запросы с искусственно завышенными объемами электроэнергии, которые якобы требует население, подвергают угрозе способность обеспечивать текущие потребности действующих АЭС и осуществление мероприятий по повышению безопасности их эксплуатации. Действия "Гарантированного покупателя" и решение НКРЭКУ являются прямым нарушением Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", – отметили в госкомпании.

В тренде
Налоговая амнистия в Украине: как будут декларировать доходы заробитчан и теневиков

Накануне НКРЭКУ оштрафовала украинские ТЭС, обвинив их в несоблюдении норм минимальных запасов угля. Аргументы производителей о повышенной нагрузке на угольную генерацию из-за срыва ремонтной кампании АЭС регулятор во внимание принять отказался, отметили в ДТЭК.

Реклама

В компании заявили о намерении инициировать проверку деятельности регулятора в СНБО из-за сознательных действий по подрыву энергетической безопасности страны.

По словам народного депутата от "Батькивщины" Валентина Наливайченко, решение главы регулятора Валерия Тарасюка оштрафовать украинских производителей может быть принято с целью предоставить российским компаниям и импортерам дополнительные преференции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика уголь СНБО АЭС ТЭС Энергоатом ДТЭК НКРЭКУ регулирование Валерий Тарасюк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получитЭкономика
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?Экономика
В Украине стартовало повышение пенсий: кому и сколько добавят в 2021 году
В Украине стартовало повышение пенсий: кому и сколько добавят в 2021 годуЭкономика
Доллар стремительно дешевеет: когда покупать валюту
Доллар стремительно дешевеет: когда покупать валютуЭкономика
Пенсия на 11% вырастет не у всех. Кому положено такое повышение?
Пенсия на 11% вырастет не у всех. Кому положено такое повышение?Экономика
Годовой тариф на газ – какой будет цена до конца 2021 года, в чем подвох, как сэкономить
Годовой тариф на газ – какой будет цена до конца 2021 года, в чем подвох, как сэкономитьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять