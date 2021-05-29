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Энергетики требуют встречи с премьером

29 мая, 14:40

Ирина Ненько Ирина Ненько

ТЭЦ требуют отменить необоснованные ценовые ограничения на энергорынке и запретить импорт тока для частных компаний в рамках ОЭС Украины

/ Фото: freepik.com

Украинская энергетическая ассоциация просит безотлагательно провести антикризисный штаб с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля из-за искусственного ограничения цен украинских производителей ниже себестоимости. Об этом говорится в обращении на сайте ассоциации, сообщает "Главком".

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"Опять повторяется сценарий 2020 года импорта электроэнергии из страны-агрессора, что приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 грн/МВтч, что не покрывает даже топливную составляющую", – заявили в ассоциации.

ТЭЦ, входящие в состав ассоциации, требуют отмены необоснованных ценовых ограничений на рынке электрической энергии или в крайнем случае их повышения до уровня 3000 грн/МВтч в часы максимальной нагрузки и 2000 грн/МВтч в часы минимальной нагрузки.

Кроме того, они требуют запретить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках ОЭС Украины, а также перепродажу импортируемой электрической энергии на РДН.

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Напомним, в мае 2021 года оптовая цена на электроэнергию обвалилась до 40-90 коп./КВт·ч, что в 2-3 раза ниже себестоимости ее производства. Это привело к хроническим убыткам всех генерирующих компаний и невозможности закупки ими топлива.

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Причина этого, по оценкам экспертов, – демпинговый импорт из России и Беларуси, искусственное административное вмешательство со стороны НКРЭКУ, что привело к махинациям и схемам на энергорынке.

Издание отмечает, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ. Пока правительство пытается избежать стремительного роста цены на электроэнергию для населения. Но в будущем Минэнерго совместно с НКРЭКУ планирует усовершенствовать "сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году, на основании которого правительству будет предложено обновленную редакцию ПСО". Поэтому рост цены на электроэнергию – до более 3 грн за кВт⋅час – это вопрос времени.

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