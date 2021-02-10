Українська
$ 27,64
33,44
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Елена Зеленская открыла заседание рабочей группы по разработке стратегии создания безбарьерного пространства

10 февраля, 17:46

Инна Бабур Инна Бабур

Национальная стратегия безбарьерности должна быть разработана и презентована в течение ближайших трех месяцев

9 февраля состоялась первая встреча представителей межведомственной рабочей группы, которые будут работать над разработкой проекта Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. В ходе встречи, состоявшейся при участии Елены Зеленской, координаторы секционных групп представили свои планы работы по шести стратегическим направлениям, сообщает "Politeka".

Реклама

Цель внедрения Национальной стратегии безбарьерности – создание условий, при которых все социальные группы, включая пожилых людей, молодежь, людей с инвалидностью, родителей детей дошкольного возраста, женщин, будут иметь равные возможности во всех сферах жизни – в инфраструктуре, экономике, социальной сфере, образовании и тому подобное.

Председатель рабочей группы Алексей Чернышов – министр развития общин и территорий Украины, во время своего доклада отметил: "В украинском обществе существует комплекс вызовов, связанный с наличием барьеров для различных уязвимых групп населения, касающихся не только возможности полноценного доступа к объектам физического окружения, инфраструктуры, а также получения различного вида услуг, занятости и многого другого. Поэтому важным направлением государственной политики по формированию безбарьерного пространства в широком смысле должно быть содействие формированию общей культуры украинского общества".

Национальная стратегия безбарьерности должна быть разработана и презентована в течение ближайших трех месяцев.

Работа будет идти по шести ключевым направлениям, в которые вошли: гражданская, социальная, экономическая, образовательная, физическая и цифровая безбарьерность. Разработкой каждого направления займется отдельная рабочая группа, в состав которой войдут представители министерств, отраслевые эксперты и общественные деятели.

В тренде
Базовая величина вместо прожиточного минимума: сколько будут платить на детей?
Реклама

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила участников встречи и пожелала им эффективной работы над проектом документа. "Спасибо рабочей группе за детально продуманный план по разработке проекта Национальной стратегии по безбарьерности. Вы определили для себя очень сжатые сроки, и я искренне желаю вам вдохновения и энергии. Я буду продолжать активно коммуницировать тему безбарьерности в Украине. Безбарьерность должна стать общественной нормой", – подчеркнула она.

Разработка Национальной стратегии безбарьерности будет проходить в несколько этапов. На первом из них члены рабочих групп сфокусируются на изучении главных барьеров в каждом из шести направлений, проанализируют имеющийся международный опыт их нивелирования и сформируют свои предложения. Проект пройдет широкое общественное обсуждение и будет дополнен рекомендациями со стороны украинских и иностранных экспертов. На втором этапе планируется утвердить конкретный план действий и начать подготовку законопроектов и других нормативно-правовых актов, направленных на его реализацию.

Ожидается, что первый вариант проекта участники межведомственной рабочей группы представят уже в начале марта этого года.

Напомним, что 4 февраля 2021 года Кабинет министров объявил состав межведомственной рабочей группы, которая будет работать над созданием проекта по созданию безбарьерного пространства в Украине, в которую вошли 11 министров, а также представители Офиса президента Украины, государственных органов, Национального института стратегических исследований, активисты общественных организаций, народные депутаты и эксперты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рабочая группа первая леди общественное обсуждение Елена Зеленская безбарьерное пространство
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут растиЭкономика
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за доллар
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за долларФинансы
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февраль
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февральЭкономика
Цены на топливо сорвались с
Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастутАвто
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясо
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясоЭкономика
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везутЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять