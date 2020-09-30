Электронные трудовые книжки: как это повлияет на стаж и пенсии

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об электронных трудовых книжках (№3623). Законопроект предлагает фактически отменить бумажные трудовые, чтобы вся информация о работе хранилась в электронном виде – в Госреестре обязательного социального страхования, которым "заведует" Пенсионный фонд.

Реклама

Несмотря на то, что законопроект предполагает довольно продолжительный переходный период – 5 лет, – судя по тексту документа, многие новшества могут вступить в силу сразу после принятия закона. Что это за новшества и как к ним можно подготовиться, разбирался сайт "Сегодня".

Что вместо "бумажной" трудовой книжки

Если проект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" обретет статус закона, "бумажная" трудовая книжка станет не обязательным видом документа. Вместо нее можно будет показать выписку из реестра застрахованных лиц с информацией о стаже, предыдущих местах работы и т. д.

Кроме того, предполагается, что сразу после принятия закона, трудовая книжка больше не будет служить подтверждением увольнения человека с предыдущего места работы. Если сейчас работник считается уволенным, когда работодатель возвращает ему трудовую книжку, то по новым правилам в день увольнения он должен будет получить экземпляр приказа об увольнении. Мало того, если такой приказ запоздает, зарплату должны будут начислять до дня вручения приказа на руки.

Трудовая книжка при этом может храниться на руках у работника. И, если он захочет, может попросить работодателя при приеме на работу или при увольнении сделать по старинке запись в трудовой.

Зачем это нужно

Реклама

Задача – не столько избавиться от "советского пережитка", сколько перенести полные данные о страховом стаже работающих украинцев в единый Госреестр обязательного социального страхования, где на их основании рассчитываются пенсии.

На внесение всех данных отводится пять лет – это будет так называемый переходный период. Но и после этого срока в реестре будут оставаться "пробелы". Поэтому законопроект предусматривает, что данные за те периоды, которые не внесены в Реестр, по-прежнему будут засчитываться "в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действовавшим законодательством". А значит, трудовые книжки рано отправлять "в макулатуру". Впоследствии они могут еще пригодиться.

Предполагается, что данные о стаже работников будут вносить в реестр сами работодатели. А украинцы смогут проверить правильность внесенных данных в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда – portal.pfu.gov.ua.

Однако каждый украинец уже сейчас может позаботиться о том, чтобы его данные были внесены корректно и в полном объеме: уже сейчас на веб-портале электронных услуг ПФУ есть электронные кабинеты всех налогоплательщиков. А в каждом личном кабинете уже год есть раздел "Электронная трудовая книжка", где содержатся данные с 2002 года (а иногда и более ранние), и раздел "Сведения о трудовых отношениях", куда можно подать информацию из своей трудовой книжки за более ранний срок или если по каким-то причинам данные не внесены в электронную книжку.

Как проверить свои "трудовые" данные

Чтобы войти в личный кабинет на портале ПФУ и проверить, какой стаж вам насчитали, и правильно ли, нужно иметь электронную цифровую подпись. Сайт "Сегодня" уже рассказывал, что получить цифровую подпись можно онлайн, например, в Приватбанке, или лично, обратившись в один из сертифицированных центров по выдаче электронных ключей.

Реклама

Как вносить данные из бумажной трудовой книжки, подробно расскажут в том же личном кабинете (см. фото).

/ Фото: Сегодня

Если коротко – нужно просто отсканировать все страницы трудовой книжки (в цвете) и отправить в виде фотографии (JPG или PDF-файл). Эти данные будут обработаны сотрудниками пенсионного фонда и появятся в разделе "Электронная трудовая книжка".

Реклама / Фото: Сегодня

Какие проблемы могут возникнуть

Прежде всего стоит вопрос, на сколько удобны и безопасны электронные трудовые книжки.

Если под безопасностью имеется в виду передача персональных данных, то большинство этих данных на каждого налогоплательщика уже и так есть в Госреестре ПФУ. Если же говорить о безопасности в контексте правильности внесенных данных, то тут действительно могут возникать проблемы, как возникают они и сейчас, когда люди приходят со своими бумажными трудовыми оформлять пенсию.

Кроме того, расширение реестра потребует дополнительных ресурсов – как человеческих, так и материальных. Эксперты Главного научно-экспертного управления подчеркивают и важность создания надежной системы защиты от постороннего вмешательства в данные реестра.

Однако никто не может уверенно заявить о сплошной безопасность такого реестра специального веб-портала электронных услуг ПФУ, ведь существует немало лиц, обладающих специальными знаниями в IT-сфере, благодаря которым может быть осуществлено вмешательство в любую электронную систему любого органа. К сожалению, от этого нет 100-процентного страхования.

Что это даст

Эксперты считают, что отказ от бумажных трудовых книжек – правильное решение.

"Практика показывает, что уже существующие электронные реестры позволяют оптимизировать многие вопросы. Считаем, что учет трудоустройства и назначения/перерасчета пенсий по возрасту не будет исключением. Кроме того, проектом закона №3623 предусмотрен переходный период 5 лет. То есть спешки нет, все будет происходить постепенно. Сбор документов для назначения или перерасчета пенсии – долговременная процедура. Конечно же, предусмотренные вышеуказанным проектом нововведения значительно облегчат решение многих вопросов прежде всего обычного гражданина при трудоустройстве, при назначении или перерасчете пенсии по возрасту и др", – говорит управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Адвокат Александр Таламанчук считает, что в электронных базах данных гораздо меньше вероятности потери данных, чем с бумажным носителем.

"Преимущества электронных трудовых книжек – это ведение кадровой информации в специализированных базах данных и защита этих данных от потерь, несанкционированного доступа и подделок. Но есть и минусы: опасность взлома и проблемы правовой регуляции, а также технические сложности и отсутствие в многих доступа к интернету. Во многих европейских странах и в Америке вообще не существует трудовых книжек: для приема на работу достаточно диплома об образовании, резюме и рекомендательного письма с прошлого места работы. В Италии, Германии и Франции сотрудник может предъявить специальную "рабочую карту" добровольно, чтобы подтвердить свою квалификацию. А в некоторых странах существуют электронные системы. В Испании, например, есть система Vida Laboral (трудовая жизнь), в нее вносятся данные обо всех приемах на работу и увольнениях, оттуда информация автоматически поступает в министерство труда и фонд социального страхования", – рассказывает Александр Таламанчук.

Ожидается, что законопроект об электронных трудовых книжках будет рассмотрен во втором чтении уже в этом месяце. Подробнее – в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама