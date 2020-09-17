Электронные сигареты в Украине собираются приравнять к обычным

Табачные изделия для электрического нагрева – все виды электронных сигарет, систем нагрева табака на подобие Glovo и IQOS и т.д. – хотят включить в определение общего понятия "табачные изделия". Такая норма содержится в законопроекте № 4101 авторства Кабинета министров. Документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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Документ касается изменений Налогового кодекса. К определению понятия "табачные изделия" в классификации для сбора акцизного налога предлагают добавить такой абзац:

"Табакосодержащие изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением – изделия с содержанием промышленно обработанного табака, которые не предназначены для курения, нюханья, сосания или жевания и используются для генерирования аэрозоля путем нагревания табака электрическим подогревателем с электронным управлением до температуры, при которой не происходит процесса горения (сгорания) изделия и выделения табачного дыма".

Ранее в парламенте уже предпринимали попытки приравнять правила продажи электронных сигарет к обычным, но эти инициативы не находили поддержки. В прошлом нардепам предлагали не объединять все определения в одно, а ввести новые категории, например, "электронные сигареты", "табачные изделия для электрического нагрева", "заправочный контейнер" и "аэрозоль".

Кроме того, Кабинет министров уже в 2020 году вносил в парламент законопроект № 3628, которым предлагал запретить продажу электронных сигарет украинцам младше 18 лет.

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Напомним, ранее ВОЗ опубликовала данные исследования, которые свидетельствуют, что каждый пятый подросток в Украине – вейпер. Как объясняют эксперты, это связано именно с тем, что продажа электронных средств для курения в Украине не запрещена законом.

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