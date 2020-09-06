Электрик, сантехник, "муж на час": какие еще профессии нужны будут осенью

Если вдруг снова введут жесткий карантин, станут намного популярнее услуги по доставке продуктов и товаров

Эпидемия коронавируса и введенный в связи с ней карантин существенно повлияли на рынок бытовых услуг в Украине: по данным экспертов, он не сократился, а расширился. Какие профессии особенно нужны будут осенью – разбирался сайт "Сегодня".

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Эксперты говорят, что с наступлением осени не только сохранится спрос на привычные услуги, но станут более востребованными и новые.

"Самые главные услуги осени, которые заказывают регулярно, – это утепление окон, стен и балконов, установка бойлеров для подогрева воды, – говорит руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока. – Те, у кого бойлер уже есть, заказывают его чистку и ремонт (замена нагревательного элемента). Еще одна востребованная услуга осенью – уборка урожая и доставка его с дачи или садово-огородного участка. Но если вдруг снова введут жесткий карантин, станут намного более популярными услуги по доставке продуктов и товаров. Но, скорее всего, эти услуги не станут заказывать через онлайн-сервисы. Торговые сети и заведения общепита адаптировались и теперь доставляют заказы самостоятельно".

Независимый HR-эксперт Татьяна Пашкина прогнозирует, что у установщиков кондиционеров работа сохранится и осенью. Также будут востребованы "мужья на час", сборщики мебели, электрики, сантехники.

"Многие будут ставить кондиционеры с подогревом, поэтому, пока сентябрь теплый, эта услуга останется. А также – утеплять квартиры, устанавливать бойлеры, – говорит Татьяна Пашкина. – Но будут и новые тренды, они уже проявляются – это няни, гувернантки и репетиторы. С оживлением деловой активности удаленная работа постепенно заканчивается, поэтому многим высокооплачиваемым мамам дешевле нанять специально обученного уходу за детьми человека, чем терять место и карьеру".

Расценки высокие и зависят от возраста ребенка, к которому эта няня "прилагается". Для грудничков – суточная вахта 15 дней стоит 15 тыс. грн. Для детей до двух лет месяц труда опытной няни с рекомендациями оценивается в 25-26 тыс. грн, или 120-130 грн/час почасово. Гувернантке со знанием английского языка, которая будет отводить-приводить ребенка в школу и из школы, следить, чтобы он был сыт и сделал уроки, плюс два часа занятия английским, готовы платить 45 тыс. гривен.

Дистанционное обучение сделает востребованными уже сейчас, а не перед выпускными экзаменами услуги репетиторов. Стандартные расценки – 10 долларов в час.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, какие специальности нужны и сколько платят в каратин.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Меняем профессию: на чем можно заработать во время карантина".

О том, как в карантин, не выходя из дома, заполнить холодильник продуктами, купить лекарства, оплатить коммунальные услуги и так далее, смотрите в сюжете:

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