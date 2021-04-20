Эксплейнер. Пенсию в Украине можно получить автоматически – как этим пользоваться

Пенсионный фонд выдал пошаговую инструкцию для будущих пенсионеров; сервисом воспользовались уже десятки тысяч украинцев

Будущие пенсионеры в Украине могут заранее подать в Пенсионный фонд (ПФУ) информацию, которая понадобится для назначения выплат. Для этого нужно воспользоваться электронным сервисом "Автоматическое назначение пенсии", который заработал в 2020 году. Если заранее зарегистрироваться в системе, то при достижении пенсионного возраста вы получите SMS с данными о вашей пенсии.

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О том, как пользоваться сервисом, подробно рассказали в ПФУ:

Авторизуйтесь на веб-портале Пенсионного фонда с помощью электронной подписи (КЭП). Заполните анкету-заявление. Прикрепите отсканированные копии документов. Подпишите анкету-заявление электронной подписью. Отправьте анкету-заявление в орган Пенсионного фонда.

После этого пенсия будет назначена автоматически по достижению пенсионного возраста. В сообщении предоставят информацию о дате назначения пенсии и ее размере. Лично обращаться в Пенсионный фонд будет не нужно.

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По состоянию на 13 апреля 2021 года украинцы подали уже 80,3 тыс. анкет-заявлений на автоматическое назначение пенсии. Из них обработано 98,8%, подсчитали в ПФУ.

Напомним, с 1 сентября 2021 года пенсии и социальную помощь в Украине будут выплачивать только на банковские карты. Но будут и исключения. О том, кому будут по-прежнему приносить пенсию на дом, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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