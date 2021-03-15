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Эксперты НБУ объяснили, почему ожидают роста цен в Украине

15 марта, 15:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Инфляционные ожидания остаются завышенными, говорят в Комитете по монетарной политике

В Национальном банке Украины прошла дискуссия по уровня учетной ставки, в ходе которой Комитет по монетарной политике уделил особое внимание усилению инфляционного давления в условиях восстановления мировой и украинской экономики.

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Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Члены КМП отметили, что в начале 2021-го инфляция существенно ускорилась: в январе она неожиданно пересекла верхнюю границу целевого диапазона 5% ± 1 п.п. Да и в феврале потребительские цены росли быстрее, чем предусматривал базовый макропрогноз.

Эксперты отметили, что проинфляционные риски для базового прогноза инфляции усилились. Цены на мировых товарных рынках, в тому числе на энергоносители и продовольствие , растут стремительнее, чем ожидалось. Увеличивается инфляционное давление со стороны стран-торговых партнеров из-за активизации их экономик и девальвационных эффектов в отдельных странах.

Внутреннее фундаментальное давление тоже ожидаемо усилилось. Так, несмотря на жесткие карантинные ограничения, розничный товарооборот в январе вырос на 3,5% г/г. Существенно по сравнению с прошлым годом, увеличились расходы украинцев на покупку товаров в интернет-магазинах. Инфляционные ожидания остаются завышенными.

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Участники дискуссии также указали на факторы неопределенности, которые могут существенно повлиять на инфляционное развитие. Это, прежде всего, скорость развертывания вакцинации и преодоления пандемии . Они будут влиять на дальнейшую динамику потребительского спроса и темпы оживления деловой активности, в тому числе инвестиционной деятельности . Важными факторами влияния на инфляцию будут оставаться также параметры фискальных стимулов . Кроме того, неочевидными до сих пор являются эффекты от масштабного стимулирования мировой экономики, которые могут проявиться позже.

Напомним, советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в Украине в 2021 уровень инфляции составит около 7%, рост цен будет вызван в первую очередь ситуацией на мировых рынках.

Также говорилось, что в НБУ выразили опасения: ключевым риском для макрофинансовой стабильности остается возможно усиление карантина в Украине и остальном мире для противодействия распространению пандемии.

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инфляция НБУ прогноз подорожание монетарная политика прогноз инфляции

Источник: Сегодня

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