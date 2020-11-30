Эксперт о пенсионной реформе: существующие проекты очень враждебны украинскому бизнесу

Зарегистрированные в парламенте законопроекты по пенсионной реформе предусматривают увеличение расходов для бизнеса

Зарегистрированные в парламенте законопроекты по пенсионной реформе являются враждебными к бизнесу, поскольку предусматривают увеличение расходов для него. Об этом заявил глава Федерации металлургов Сергей Беленький, пишет "Politeka".

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Депутат отметил, что на сегодня в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта относительно пенсионной реформы – депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (реестр. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (Реестр.№4408), каждый из которых предусматривает дополнительные расходы для бизнеса.

"Что касается 4408, то он, несмотря на заверения разработчиков, очень враждебен по отношению к работодателям. Он предусматривает дополнительные расходы не менее 3 миллиардов гривен в год по стране. То же самое предполагает дополнительные расходы и 2683. Хотя сегодня, если спросить у любого представителя бизнеса, пожалуй, никто не согласится на вариант, который предусматривает значительные дополнительные расходы", – сказал Беленький.

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Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа похоронит бизнес.

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