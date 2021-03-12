Экс-министр инфрастурктуры раскритиковал деятельность Наблюдательного совета Укрзализныци

Члены Наблюдательного совета "Укрзализныци" получают сотни тысяч гривен зарплаты, несмотря на то, что фактически довели компанию до банкротства. Именно поэтому временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для проверки финансового состояния УЗ, должна заслушать правоохранительные органы, которые долгое время расследовали коррупционные схемы в УЗ, заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Politeka".

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"У меня было общение с регионами, было много представителей ОТГ и областей. УЗ обращается к ним с просьбой компенсировать стоимость пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. И каждое ОТГ вытягивает деньги – кто 100 тыс. из своего бюджета, кто-то 200 тыс. гривен. Для них это большие деньги! И эти все руководители ОТГ мне говорят: "Владимир, а как мы это можем делать, когда знаем, что пока мы вытаскиваем последние копейки, члены Наблюдательного совета УЗ получают зарплаты в несколько сот тысяч гривен каждый. Причем довели компанию фактически до банкротства", – рассказал Омелян.

Именно поэтому, подчеркнул бывший министр, временная следственная комиссия, созданная парламентом, должна заслушать все позиции, а также пригласить правоохранительные органы, которые давно занимаются УЗ, и услышать от них всю правду о тех коррупционных схемах на миллиарды гривен, о которых уже говорят все.

По его убеждению, сейчас наблюдательный совет пытается избежать ответственности, ведь его члены как никто причастны к финансовому кризису последних лет.

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"ВСК должна рассматривать период 2017-2020 годов. Новое правление (с председателем Владимиром Жмаком – ред.) приступило к своим обязанностям фактически лишь во второй половине 2020 года. А вот наблюдательный совет работает уже несколько лет подряд, и у многих из его членов летом этого года завершается контракт. Поэтому неудивительно, что наблюдательный совет пытается запачкать репутацию других, чтобы выглядеть белым", – уверен Омелян.

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Как известно, Верховная Рада создала временную следственную комиссию, чтобы расследовать финансовые проблемы на УЗ, которые возникли в течение трех последних лет, с 2017 по 2020 год. ВСК уже провела заседание: на него пригласили только членов наблюдательного совета и министра инфраструктуры. А по результатам заседания ВСК обратилась в Кабмин и наблюдательный совет по оценке деятельности именно последнего руководителя – хотя он приступил к своим обязанностям всего полгода назад.

Между тем выяснилось, что зарплаты членов наблюдательного совета превышали законный уровень более чем в 30 раз. Так, по данным экономиста Бориса Кушнирука, согласно закону, их зарплаты не могут быть более чем в 22 раза выше средней ставки в отрасли. Однако член наблюдательного совета А. Аудицкас задекларировал ежемесячный доход в сумме 412,5 тыс. грн за февраль 2020 года, а С. Лещенко и А. Журавлев задекларировали за февраль 2021 года по 332 тыс. грн. Таким образом, у Аудицкаса превышение составляет 33 раза, в случае с Лещенко и Журавлевым – 29,4 раза. Теперь члены наблюдательного совета должны вернуть неправомерно полученные средства в бюджет.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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