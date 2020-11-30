Экономия и критика МВФ. Что и почему изменили в проекте бюджета-2021

Государственный бюджет Украины, который должен был пройти второе чтение до 20 ноября, до сих пор лежит в Верховной Раде. Проект главной сметы страны планируют рассмотреть в декабре. Но если второе чтение провалится, бюджет могут не принять до конца года.

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Подобные ситуации в Украине уже были: в 1997-м смету задержали на полгода, в 2010-м – на четыре месяца, а бюджет-2016 президент подписал за несколько часов до нового года. А от государственной сметы зависят местные бюджеты. Насколько стране хватает запаса прочности и что пришлось изменить в законопроекте, разбирались журналисты "Сегодня".

От Кабмине до Верховной Рады – всего 250 метров. Но на этом отрезке едва ли не каждый год происходит одна и та же аномалия: правительство несет депутатам проект госбюджета неделями, а то и месяцами. В этот раз путь от первого чтения ко второму прошли за три недели – 27 ноября доработанный проект бюджета-2021 наконец попал в Раду . Министр финансов Сергей Марченко уверен, что проблем со сметой больше не будет.

Но провластные депутаты уже высказывали сомнения, что документ примут хотя бы до конца года. С трибун в срыве бюджетного процесса обвиняли коронавирус, но в кулуарах говорили о другом – смета не устраивала Международный валютный фонд. А без его одобрения мы не получим кредитов, на которые так рассчитывает власть. Впрочем, в конце прошлой недели МВФ все же согласовал проект бюджета.

Проблемные цифры

К фантастическим показателям проекта бюджета экономисты относят правительственный прогноз роста экономики – на уровне 4,6%. Олег Пендзин напоминает: Всемирный банк прогнозируют максимум 1,5% – и то, если не будет нового полного локдауна. Это первая контрольная цифра проекта, которая не понравилась международным кредиторам из-за нереалистичности.

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Вторая проблемная цифра – показатель дефицита. Тут кредиторов смутил размер "дыры" – разницы между доходами и расходами бюджета. Его раскритиковали и в парламентском комитете, поэтому Кабмин внес коррективы. По словам депутата Ярослава Железняка, МВФ требовал дефицита на уровне 5,3% вместо правительственных 6% ВВП. В итоге сошлись на 5,47%.

"Дефицит, или "дыра" – 246 млрд гривен. В первом чтении было 270 млрд гривен. Но если откровенно, то что 270 млрд, что 246 млрд гривен – это огромная сумма денег, которую правительство будет заимствовать", – говорит замглавы финансового комитета Верховной рады Ярослав Железняк.

Также международных кредиторов оттолкнуло торможение антикоррупционной реформы. Конституционный суд отменил ответственность за недостоверную информацию в декларациях. То есть позволил врать чиновникам о состоянии.

Очевидно, чтобы реабилитировать государство в глазах партнеров, чиновники одновременно с проектом бюджета предложили законопроект "О НАБУ", которым правительство предлагают "укрепить антикоррупционную архитектуру". Парламент тоже подготовил целых три законопроекта о возврате ответственности за недостоверное декларирование.

Украина, по мнению аналитиков, не сможет выбраться из экономического кризиса собственными силами. И чтобы отдать уже одолженное, надо брать новые кредиты. А для этого стране необходимо продолжать сотрудничество с МВФ.

"На следующий год мы должны отдать долгов на 450 млрд гривен. Чтобы отдать долги и рефинансировать дефицит, мы должны привлечь под 700 млрд гривен по финансовых рынках. Когда будет МВФ, мы их привлечем дешевле", – говорит экономист Олег Пендзин.

Что изменилось в бюджете-2021

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Кроме уменьшения дефицита бюджета, в новой редакции проекта выросли доходы. Правительство увеличило их на 1 млрд гривен – до 1,092 трлн гривен. Деньги планируют привлечь, в частности благодаря приватизации (12 млрд гривен) и легализации игорного бизнеса (7 млрд гривен).

Расходы, соотвественно, урезали – почти на 13 млрд, до 1,328 трлн гривен. Сэкономить хотят благодаря отсрочке обещанного повышения минималки до 6,5 тыс. гривен. А также за счет образовательной сферы – ее финансирование урежут на 4 млрд гривен, поэтому повышение зарплат учителям не светит.

Вместе с тем, по сравнению уже с прошлым годом, чиновники увеличили расходы на Верховную Раду. Она обойдется налогоплательщикам 2,535 млрд, а Офис президента – в 1,7 млрд гривен.

Что с регионами

Бюджетная децентрализация предусматривает, что громады на местах получили право распоряжаться налогами. Но, как оказалось, части доходов на местах недосчитались.

"В 2021-м планируется отмена очень важного акцизного налога с горючего. Для нашего города поступления по этому налогу составили 11,3 млн гривен. Плюс с 2021 уже законодательно отменена уплата долевого участия в развитии инфраструктуры. Застройщики строят многоэтажки, они должны платить паевой взнос на развитие, улучшение инфраструктуры", – сетует городской голова Нежина Александр Кодола.

А в Киеве к тому же ввели дополнительную льготу на аренду земли, в частности для железной дороги. Это потеря десяткой и сотен миллионов гривен для местного бюджета.

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Каждое из таких нововведений достойно отдельного анализа. Но уже очевидно, что доходы громад сокращаются.

Напомним, ранее глава Минфина подсчитал: из-за того, что Украина не получила запланированный транш от МВФ в рамках программы stand-by, до конца года в бюджете не хватает 3 млрд долларов.

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