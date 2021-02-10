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Экономика Украины вышла на докризисный уровень – Шмыгаль

10 февраля, 16:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Премьер похвастался успехами страны перед представителями европейского бизнеса

Украинская экономика в конце 2020 года вышла на докризисный уровень. А в целом Украина пережила пиковый период коронакризиса лучше всех европейских стран.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль онлайн-встречи с генеральным директором Конфедерации Европейского бизнеса Маркусом Бейрером. В своих оценках Шмыгаль сослался на данные инвестиционных компаний.

"Украина мягче всех среди европейских стран прошла экономический кризис. Мы потеряли лишь 4,5% ВВП. В этом году, по прогнозам, рост экономики Украины будет более 4,6%", – заявил Шмыгаль.

Он добавил, что экономическая стратегия Украины рассчитана на привлечение бизнес-инвестиций. Для этого в стране разрабатывают приоритеты работы до 2030 года. Среди главных принципов:

В тренде
Доллар и евро опускаются все ниже: курс Нацбанка
  • европейская и евроатлантическая интеграция;
  • верховенство права;
  • защита частной собственности;
  • гендерное равенство;
  • нетерпимость к коррупции.

Напомним, недавно Всемирный банк вдвое улучшил прогноз для Украины. Ожидания экономического роста в 2021 году выросли с 1,5 до 3%, но все остаются менее оптимистичными, чем у Кабинета министров.

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Как сообщалось, ради разработки экономической стратегии Украины до 2030 года в стране уже провели "аудит государства". Подробнее об этом узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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