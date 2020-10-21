Эконалог не должен быть инструментом давления, его нужно использовать на модернизацию, – эксперт

Увеличение ставки эконалога не улучшит экологию, ведь государство будет тратить средства не по целевому назначению

Эконалог должен быть инструментом стимулирования екомодернизации предприятий, а не давления на них. Об этом заявила бывший народный депутат Валерия Заружко, пишет "Politeka".

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По ее убеждению, увеличение ставки эконалога не улучшит экологическую ситуацию в стране, ведь предприятия просто будут откупаться, а государство будет тратить полученные от эконалога средства не по целевому назначению, поскольку они направляются в общий фонд бюджета.

"Нужно менять и администрирование эконалога, и структуру самого эконалога... Мы можем сколько угодно использовать административное давление, когда государство по сути зарабатывает на эконалоге вместо того, чтобы улучшать экологическое состояние и опосредованно здоровье граждан. Но говорить об этом, что можно просто откупиться, мы будем увеличивать налог, все откупятся и все у нас будет хорошо, – такого, к сожалению, не будет. Поэтому только не административное давление, а стимулирование и правовое обеспечение", – считает Заружко.

По мнению эксперта, целесообразнее поощрять предприятия к екомодернизации, в частности путем предоставления им возможности направлять на эти цели часть средств от эконалога.

"Было бы очень целесообразно, по нашему мнению, сделать так, чтобы предприятие могло экономить до 70% от суммы эконалога. Конечно, это можно обсуждать, но философия должна быть такой, чтобы поощрять предприятия", - подчеркнула Заружко.

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Ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко заявила, что предложенное правительством повышение ставок эконалога не приведет к улучшению состояния окружающей среды, эти средства пойдут на проедание. По ее словам, на экологические мероприятия в проекте бюджета-2021 намерены направить в 7 раз меньше средств, чем в 2019 году.

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В то же время президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.

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