Українська
$ 27,9
33,64
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Эконалог должен тратиться на модернизацию предприятий, а не уходить в никуда, – нардеп

18 февраля, 15:10

Инна Бабур Инна Бабур

Бизнес платит миллиарды гривен эконалога, но их используют не по назначению

Но чтобы улучшить экологию, эти деньги нужно оставлять на предприятиях для экомодернизации. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера в эфире "Украина 24", сообщает "РБК-Украина".

Реклама

"Только в Мариуполе два комбината платят сотни миллионов гривен (эконалога, – ред.) в год. Так оставьте эти миллионы хотя бы в городе, чтобы использовать исключительно только на экологию, а не на какие-то непонятные вещи. Сегодня деньги экологические падают в госбюджет, и никто не знает, на что они расходуются", - рассказал Магера.

Он также подчеркнул, что в условиях нынешнего кризиса у промышленных предприятий нет достаточных средств для проведения экомодернизации.

При этом в Минэкологии бизнесу не предлагают никаких стимулирующих инструментов или поддержки от государства.

"Министерство защиты окружающей среды стало на защиту нашего государственного бюджета! То есть, это министерство скорее можно назвать министерством финансов. Все настроено исключительно на пополнение бюджета. Но не на защиту экологии", – сказал Магера.

В тренде
"Ракеты – это не решение": Гейтс считает, что Илон Маск занят не теми проблемами
Реклама

Депутат напомнил: ранее уже использовалась практика, когда деньги от эконалога оставались в распоряжении предприятий, и это позитивно сказалось на экологической ситуации.

"Еще при президенте Кучме проводился эксперимент в горно-металлургическом комплексе. Экологические деньги, которые заплатили предприятия-загрязнители, оставили в распоряжении предприятий. И были колоссальные скачки вперед в плане модернизации", – рассказал Магера.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

В то же время генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

промышленность налоги бюджет экология минэкологии выбросы предприятия эконалог Сергей Магера
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями
Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиямиЭкономика
"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше УкраинеВласть
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут растиЭкономика
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроект
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроектЭкономика
"Это самообман": кому не нужно рассчитывать на вторую пенсию по накопительной системеЭкономика
Рынок топлива: автогаз уже
Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальшеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять