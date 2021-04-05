Экомодернизация промышленности в Украине возможна исключительно при условии государственной помощи, – Европейская бизнес-ассоциация

Ведь введение экологических технологий в промышленности не финансировалось десятки лет

Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы. Об этом идет речь в сообщении на сайте Европейской бизнес-ассоциации, пишет "Znaj.ua".

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"В текущих условиях экомодернизация возможна только при сотрудничестве государства и бизнеса. Дотации, льготные кредиты (возвратная помощь), направление поступлений от эконалога и штрафов на природоохранные мероприятия, освобождение от налогообложения – все эти инструменты позволили предприятиям из стран ЕС осуществить экологизацию без весомых экономических потерь", – отметила координатор комитета экологии и устойчивого развития ЕБА Ольга Бойко.

В частности, в ЕБА привели пример Польши, где средства от уплаты за пользование природными ресурсами, эконалог, штрафы за загрязнение и доходы от продажи квот на выбросы СО2 направляются в специальные фонды и используются исключительно на финансирование природоохранных мероприятий на государственном и местном уровнях. В свою очередь предприятия имеют возможность получить частичное финансирование или льготные кредиты (возвратную помощь) для своих проектов по екомодернизации, а также привлечь финансы ЕС.

А в Чехии с 2017 предприятия, которые внедряют лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) освобождены от уплаты налога на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

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Ранее народный депутат Украины Сергей Шахов заявил, что проведение экомодернизации предприятий за 4 года, как это предусмотрено законопроектом о выбросах (№4167), невозможно. Ведь десятки лет до этого средства от эконалога направлялись не на внедрение экологических технологий в промышленности, а оседали в бюджетах всех уровней и карманах чиновников.

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Между тем промышленники подсчитали, что для экомодернизации нашим предприятиям необходимо 37 млрд евро. Они призвали правительство присоединиться к поиску источников инвестиций, ведь в украинской промышленности таких денег нет.

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