ЕБРР раскритиковал планы Украины ввести акциз на зеленую энергию

Топ-менеджер банка считает, что новый акциз крайне неблагоприятно скажется на развитии возобновляемых источников энергии в Украине

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) раскритиковал планы Кабмина ввести акцизный налог на зеленую электроэнергию, что крайне неблагоприятно скажется на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

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Об этом сообщил заместитель директора и руководитель сектора инфраструктуры ЕБРР в Украине Марк Магалецкий, информирует "Цензор.Нет".

"Инвестиционный климат (Украины, – ред.) пострадал от ряда факторов: ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, неплатежи производителям "зеленой" электроэнергии, значительный накопленный долг, который до сих пор не выплачен. Более того, продолжаются дискуссии о дальнейших неблагоприятных изменениях в нормативной среде, таких как введение акцизного налога на ВИЭ", – сообщил топ-менеджер банка в ходе 12-го Европейско-Украинского Энергетического Дня в Киеве 10 июня.

Он подчеркнул, что действия украинского правительства привели к приостановке инвестиций.

"С прошлого года ЕБРР не смог начать ни одного нового проекта в энергетическом секторе Украины. Эту тенденцию необходимо срочно изменить, поскольку возобновляемые источники энергии представляют собой единственный новый способ для увеличения мощности генерации и единственный путь для будущего развития", – указал Марк Магалецкий.

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Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии. На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.