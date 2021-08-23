Е-паспорт в "Дія" доступен для всех – что изменится и безопасен ли цифровой документ

С 23 августа вступает в силу закон о цифровых паспортах, который завершает экспериментальную фазу проекта – теперь е-паспорта становятся полным аналогом бумажного и пластикового

Алексей Выскуб рассказал о преимуществах е-паспорта в "Дія". Коллаж "Сегодня"

Украине удалось сделать важный скачок в построении цифрового государства и вхождении в режим "без бумаг". Цифровые документы в приложении "Дія" – это первый большой шаг этого режима. Мы – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и смогла законодательно приравнять их к пластиковым и бумажным аналогам. Отныне украинцам для решения любой жизненной ситуации достаточно будет иметь с собой только телефон с цифровым паспортом. О том, как работает инновация, насколько она полезна и безопасна для пользователя, "Сегодня" помогал разобраться первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

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Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб. Фото "Сегодня" / Фото: Сегодня Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб. Фото "Сегодня" / Фото: Сегодня Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб. Фото "Сегодня" / Фото: Сегодня Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб. Фото "Сегодня" / Фото: Сегодня 1 /4

Как работают е-паспорта и как можно получить

С 23 августа вступает в силу принятый Верховной Радой закон (№4355) о цифровых паспортах, который завершает экспериментальную фазу проекта – теперь е-паспорта на законодательном уровне становятся полным аналогом бумажного и пластикового.

Цифровые паспорта будут действовать на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Все государственные институты и частные компании отныне обязаны юридически признавать цифровые паспорта для предоставления услуг, а украинцы смогут решать любые вопросы с ними в несколько кликов на телефоне.

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Стоит отметить, что е-паспорта доступны только тем украинцам, которые уже имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Чтобы получить е-паспорт, нужно загрузить "Дію" и пройти электронную идентификацию, автоматически происходит запрос в демографический реестр и вам отображаются ваши данные в виде цифрового паспорта и QR-кода на обратной стороне.

Считывание информации с цифрового паспорта гражданина происходит через функцию "шеринг" в "Дія", которая позволяет поделиться копией цифрового паспорта. Есть несколько способов – когда сканируют ваш QR-код (например, на почте или в банке) или вы сканируете специальный QR-код (например, на рецепции отеля), после чего на ваш смартфон поступает оповещение, кто именно запрашивает данные паспорта. Вы подтверждаете свое согласие электронной подписью и предоставляете копию. Каждая такая копия сохраняет электронный след – в дате и времени и кому именно предоставлена копия.

Как пользоваться цифровыми паспортами. Пошаговая инструкция

Что меняется

По словам первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба, эксперимент, который действовал до 23 августа, фактически ограничивал количество сфер применения цифрового паспорта. Теперь единственное ограничение будет касаться только применения е-паспорта внутри страны.

"С цифровым загранпаспортом путешествовать пока нельзя, но в будущем, я уверен, что это также будет реализовано", – подчеркивает Выскуб.

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По его словам, цифровая инновация означает конец эпохи обращения огромного количества копий бумажных документов, которые запрашивали государственные институты и частные компании.

Выскуб также призвал украинцев попробовать воспользоваться какой-то онлайн-услугой, например, открытием банковского счета с помощью цифрового паспорта, что, по его словам, через мобильное приложение "Дія" можно сделать в течение 90 секунд.

"Вся процедура по открытию банковского счета – это чистый кайф. Вместо тысячи слов я бы рекомендовал попробовать такую процедуру", – говорит Выскуб. Он уже имеет цифровой паспорт в смартфоне.

По данным Минцифры, на сегодняшний день около 6 млн украинцев уже успешно пользуются цифровыми паспортами в "Дія", а через год министерство надеется довести данный показатель до 15 миллионов граждан. Также увеличивается список государственных и бизнес-структур, которые уже подключены к взаимодействию.

Сейчас на портале можно получить онлайн почти 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении – доступ к 11 своим цифровым документам и 12 услугам.

Среди документов:

ID-карта

заграничный биометрический паспорт

студенческий билет

водительское удостоверение

свидетельство о регистрации транспортного средства

страховой полис транспортного средства

налоговый номер (РНУКПН)

свидетельство о рождении

справка переселенца (ВПО)

внутренний COVID-сертификат (для пользования внутри страны)

внешний COVID-сертификат (для использования за пределами страны)

В данный момент принимают "Дію". Список.

Насколько е-паспорта безопасны

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Стоит отметить, что эксперты и ИТ-специалисты были неоднозначны в своих оценках планов Минцифры по введению цифровых документов, так как не было понятно, как министерство будет работать над объединением и унификацией огромного количества государственных реестров, в которые информация вносится не всегда полная или вообще не вносится. Также на сегодняшний день украинцы еще сталкиваются с проблемами из-за неотображения некоторых документов в "Дія", или с проблемами при получении цифрового COVID-сертификата, о чем сообщал сайт "Сегодня".

Выскуб отмечает, что "Дія" не выискивает персональные данные, а фактически обеспечивает конституционное право граждан на своевременное получение полной информации, которую государство и так знает о вас. Однако на сегодняшний день эта информация сохраняется в более чем 50 различных реестров.

"Дія" не собирает о вас никаких данных, она отражает данные из реестров, которые государство и так о вас знает", – говорит он.

По словам Выскуба, также особого внимания с точки зрения кибербезопасности заслуживает революционная технология Дія.Підпис. В правительстве утверждают, что на сегодняшний день это – самая защищенная электронная подпись просто в смартфоне.

Также безопасным является и QR-код, который расположен на обратной стороне е-паспорта. Поскольку QR-код отражает лишь временную ссылку на данные из реестра, даже если кто-то попытается сфотографировать его, или получить доступ к вашему телефону, воспользоваться в незаконных целях им практически невозможно – QR-код действует всего 3 минуты.

Больной вопрос прописки

По данным Минцифры, в данный момент около 6 млн украинцев проживает не по месту своей регистрации и военкоматы не обладают реальной ситуацией о месте проживания граждан. В мае этого года Минцифры совместно с МВД и ГМС ввели экспериментальный проект, который предусматривает возможность изменения прописки онлайн в "Дія", но до сих пор он действовал только для владельцев ID-карточек.

Выскуб напомнил, что в данный момент на втором чтении в парламенте находится законопроект №5463, который должен решить эту проблему и после принятия которого онлайн-услуга станет доступной и владельцам паспортов-книжек. В частности, будет отменен "штамп о прописке" в паспорте и справка о месте проживания, которую в данный момент носят с собой владельцы ID-карточек.

Поскольку изменение прописки – одна из самых популярных услуг в Украине, проект Минцифры предусматривает построение взаимодействия между "Дія" и реестром военнообязанных, чтобы в дальнейшем не нужно было ходить в военкомат с лишними справками, или в ЦПАУ с документами на жилье. Также оформлять пенсию, документы или получать медицинскую помощь украинцы смогут, не привязываясь к месту прописки.

Что дальше

После реализации проекта по введению цифровых паспортов Минцифры планирует наращивать темпы работы по "упрощению жизни украинцев", нацеливаясь на полное изменение менталитета населения и поощрения его к цифровым инновациям. В частности, планируется существенно расширить список доступных административных государственных услуг и возможности онлайн-оплаты штрафов и судебных сборов, планируется работа по совершенствованию механизма Дія.Підпис и сервисов так называемой электронной демократии, которая предусматривает автоматизацию процесса представления петиций, проведения различных опросов среди населения и т. д.

По словам первого заместителя министра, с помощью внедрения инноваций Минцифры стремится развивать новую культуру работы с персональными данными, изменяя сознание украинцев и поощряя бизнес к системной цифровой трансформации.

Он также привел пример недавнего введения электронных COVID-сертификатов, после которого многие страны уже задумались над внедрением цифровых паспортов, а ЕС также недавно объявил о такой инициативе.