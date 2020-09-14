Дырявые закрома: куда пропадает зерно из Госрезерва Украины

По меньшей мере 30 стран мира оказались в зоне гуманитарной катастрофы, заявляют в ООН. По данным организации, многим странам грозит голод. В Украине в этом году тоже ожидается не очень хороший урожай. К тому же выяснилось, что дела с государственным резервом обстоят не лучшим образом – аудит разоблачил недостаток 150 тыс. тонн зерна. Это три тысячи вагонов. Чиновники уверяют, что зерно "съели мыши". Но чем же в случае беды будут кормить украинцев?

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Чтобы разобраться в ситуации с Госрезервом, новости "Сегодня" проверили отчет Счетной палаты. Документ был опубликован еще весной 2019 года, более свежего отчета найти не удалось. В отчете содержатся данные о деятельности резерва за предыдущие годы. Цифры впечатляют – 1,7 млрд гривен, выделенных на управление материальными ценностями Госрезерва, были использованы неэффективно. Согласно документу, в Госрезерв закупали товары без подтверждения качества. Это нанесло убытки на 318 млн гривен.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко не удивлен. Он уверяет, что украсть миллионы гривен на закупках очень просто.

"Если у вас пшеница второго класса, ее всегда стоимость выше. Если сравнивать с четвертым классом, то процентов на 30. Вы можете ее заменить на продукцию четвертого класса. И сказать, что из-за каких-то обстоятельств качество упало, а за это получить разницу незаконным способом", – объясняет специалист.

А еще в Госрезерве неоднократно находят просроченные продукты. Так произошло, например, в конце 2019 года, когда Государественное бюро расследований обнаружило на складах "просрочку" на 60 млн гривен.

"Коррупция. Это же государственное предприятие. И все проблемы, которые присущи государственным предприятиям, присущи и Госрезерву. Пропадает зерно, неизвестно куда", – отмечает доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

"Посчитали количество грызунов, которое в природе существует. Получается, надо, чтобы была атака мышей из всего ЕС или, скажем, из России... То есть вся территория России может дать такое количество грызунов, которое могло бы съесть то количество зерна, что пропадает в Украине за год", – добавляет Козаченко.

Впрочем, правоохранители уже активно ищут этих "мышей". Уверяют: у каждого "грызуна" есть имя и фамилия.

"Национальная полиция начала уголовное производство по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Верю, что так называемые "мыши" в чиновничьем обличье будут не только установлены, наказаны, но и возместят убытки, причиненные государству и миллионам наших граждан", – отмечает советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

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Эти миллионные убытки властям уже, похоже, надоели. В Минэкономики теперь планируют обеспечить продовольственную безопасность по новой схеме:

"Обеспечение продовольственной безопасности осуществляется через новые инструменты, не в рамках Госрезерва. Это действительно устаревший советский инструмент. Государство через форвардные закупки или через другие инструменты создает для себя запас на коммерческих предприятиях. То есть все прозрачно, все обновляется", – объясняет министр экономики Игорь Петрашко.

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"Полную ответственность за потерю продукции, если ее "мыши съедят" или еще что-то произойдет, несет частная компания. Если она не хочет возмещать убытки, нанесенные государству, государство конфискует имущество этой компании, возбуждает уголовные дела", – добавляет Козаченко.

К слову за границей такая практика – уже не редкость. В Польше, к примеру, существует Агентство материальных резервов. Эта служба управляет разными видами запасов – от медикаментов до конструкций мостов. В начале коронавирусной пандемии это агентство сыграло важную роль. В Словакии же ведут перечень предметов первой необходимости, предназначенных для бесплатной раздачи населению в случае чрезвычайной ситуации.

"Если сравнивать в пересчете на одного жителя страны, и сравнивать с нашим Госрезервом, то всего 25% продукции, которая сейчас есть в Госрезерве, мы должны иметь в фонде. Столько хранят в европейских странах", – говорит Козаченко.

Правительство еще в 2015 году поручило освежить запасы зерна в Госрезерве – продать старое и закупить новое. Но госпредприятие выполнило требование только частично – просто продало старое зерно. В результате в определенный момент запасы зерна составляли только 5% от утвержденного количества. Будет ли вообще украинцам, что есть, особенно на фоне засухи на юге?

"Урожай есть. Если вспомнить урожаи, которые были 15 лет назад, то зерновых выращивали всего около 30 млн тонн. Сейчас мы говорим о 70 млн тонн", – успокаивает Нивьевский.

В профильном министерстве уточняют: сбор ранних зерновых уже закончили, и причин волноваться нет.

"Мы видим, что у нас есть производство около 26 млн тонн пшеницы, что более чем достаточно как для внутренних потребностей, так и для экспорта. Внутреннее потребление пшеницы сейчас составляет 8 млн тонн", – приводит цифры замминистра развития экономики Тарас Высоцкий.

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Но если все же страна попадет в масштабную переделку, хватит ли нам остатков из Госрезерва, чтобы избежать гуманитарной катастрофы?

"В случае какой-то чрезвычайной ситуации, если она случится сейчас, у нас хватит [запасов] минимум на 2-3 месяца. Но это смотря какая продукция. Некоторых запасов хватит и на полгода", – считает Козаченко.

Это успокаивает, пока не вспомнишь о коррупционных "мышах", которые опустошают запасы за завесой государственной тайны. Поэтому эксперты и советуют правительству сократить запасы в разы и передать частные склады – для качественного хранения и постоянного контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Украины намерено закупать гречку в резерв. При этом в Минэкономики отмечали, что ведомство отрабатывает способы, как это сделать прозрачно, "чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды".

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