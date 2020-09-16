"Дыра" в смете и рост минималки: Шмыгаль развенчал два мифа о бюджете-2021

Проект государственного бюджета на 2021 год, который Кабинет министров передал Верховной Раде, является "оптимальным и реалистичным", несмотря на дефицит бюджета на уровне 6% ВВП и планов повысить минимальную зарплату. Об заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

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По словам главы правительства, в Министерстве финансов просчитали, за счет чего будет покрыт дефицит бюджета на уровне 270 млрд гривен.

"Миф №1 – неподъемный дефицит. Из-за пандемии почти каждая страна мира увеличила дефициты бюджетов. Это было сделано для того, чтобы не повышать налоги и увеличить расходы на медицину, на поддержку людей и бизнеса. На следующий год мы закладываем в бюджет 6% дефицита, что на 1,5% меньше, чем в этом году. Министерство финансов тщательно просчитало пути привлечения финансирования для покрытия дефицита. Мы ожидаем увеличения поступлений от налоговой и таможни за счет улучшения их работы", – заявил премьер.

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"Миф №2 – неоправданное повышение минимальной зарплаты. Не согласен. С 1 января МЗП будет установлена на уровне 6 тыс. грн, а с 1 июля составит 6,5 тыс. грн. Такое повышение способствует увеличению спроса, а значит и росту экономики", – считает премьер.

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Глава Кабмина добавил, что приоритетами государственной сметы стали поддержка медицины, образования, социальной защиты, бизнеса, обороны и безопасности, а также строительство дорог. В частности, как уточнил Шмыгаль в своем Telegram-канале, в смету заложены "беспрецедентные расходы на медицину" – 156 млрд гривен.

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"На 27,5 млрд гривен больше, чем в этом году. Это даст возможность в следующем году на 30% повысить зарплаты врачам. А также улучшит качество медицинских услуг и позволит дополнительно обустроить больницы современным оборудованием. Почти 20 млрд грн будет выделено на борьбу с коронавируса. Это значит, что на следующий год больницы будут обеспечены всем необходимым", – объяснил Шмыгаль.

Он также добавил, что расходы на образование увеличиваются на 34 млрд гривен, а на строительство дорог будет выделено 150 млрд гривен.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, сколько денег выделят на борьбу с коронавирусом в 2021 году. По словам министра, в смете уже предусматриваются средства на закупку вакцины.

Как известно, Бюджетный кодекс предусматривает, что первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. В парламенте уже заверили, что бюджет-2021 будет принят вовремя и без "бюджетных ночей".

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