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Дыра – 120 млрд грн. Яценюк предупредил об экономическом кризисе в Украине

26 ноября, 13:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Яценюк назвал также варианты выхода из ситуации

Несмотря на то, что Украина и МВФ договорились о бюджете-2021, у страны нет денег на счетах, наиболее вероятные сценарии следующего года – дорогие заимствования, рефинансирование НБУ или кризис, отставка правительства и досрочные выборы.

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Об этом написал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в своем Telegram-канале.

"Вроде согласовали бюджет с МВФ. И что? Программу реформ в этом году провалили. Денег на счетах государства нет. При такой тенденции начнется задержка зарплат, пенсий и социальных выплат. Дальше – перестанут возмещать НДС, собирать переплаты по налогам, не будут финансировать местные бюджеты и так далее. Дыра – 120 миллиардов гривен. Если ЕС даст макрофин (а это сомнительно), то дыра – 100 млрд", – написал он.

По словам Яценюка, деньги от МВФ нам пока "не светят".

Экс-премьер считает, что выйти из ситуации можно только с помощью заимствования, поскольку "внешний рынок (дорого), внутренний рынок (дорого), рефинансирование НБУ и покупка на эти эмитированные гривни банками государственных ценных бумаг".

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"Есть четвертый вариант – экономический и политический кризис, отставка правительства, досрочные выборы. Это основной вариант на 2021", – убежден Арсений Яценюк.

Напомним, ранее Международный валютный фонд раскритиковал Украину в своем отчете. МВФ считает, что наша страна ведет налоговую политику сразу "на два фронта".

Кроме того, мы писали, что Украина не успевает получить транш МВФ до конца года.

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Арсений Яценюк экономический кризис МВФ
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