Двум категориям украинцев повысят пенсии. Кто может получить надбавку

Повышение получат пенсионеры старше 65 лет, у которых страховой стаж более 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин

Минимальная пенсионная выплата для людей старше 70 лет со стажем 30/35 лет будет 3000 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

Двум категориям пенсионеров до конца 2021 года повысят пенсионные выплаты. Они получат хорошую надбавку из-за роста минимальной зарплаты и повышения прожиточного минимума.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Факты".

Реклама

Кому повысят пенсии

"Во-первых, это пенсионеры с наименьшими пенсиями, имеющие маленький страховой стаж, – с 1 декабря увеличатся минимальные пенсии в связи с повышением прожиточного минимума. Также, соответственно, будут перечислены надбавки и повышения к пенсии, которые определяются на базе прожиточного минимума, в том числе надбавка за сверхнормативный стаж", – сказала Лазебная.

Также повышение получат пенсионеры старше 65 лет, у которых страховой стаж более 30 лет у женщин и более 35 лет у мужчин.

"С 1 декабря минимальная пенсионная выплата для них вырастет с 2400 гривень до 2600 гривень в результате повышения минимальной заработной платы", – уточнила министр.

Реклама

Индексация пенсий

По словам Лазебной, Минсоцполитики составило календарь повышения пенсий, включающий 12 этапов адресного повышения пенсий для разных категорий пенсионеров. Первый из них уже в марте.

"Надеюсь, что народные депутаты к этому времени примут во втором чтении наш законопроект, который обеспечит индексацию всех без исключения пенсий. Это позволит исправить несправедливость, которая возникла, когда во время реформы 2017 года из механизма индексации исключили пенсии целого ряда людей – государственных служащих, ученых, журналистов, военных", – отметила министр.

Также в октябре, следующего года, планируют расширение линейки возрастных доплат пенсионерам – дентги получат украинцы в возрасте от 70 до 75 лет.

Реклама

По словам министра, минимальная пенсионная выплата для людей старше 70 лет со стажем 30/35 лет будет 3000 гривен.

"Также есть этапы, которые будут касаться повышения пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС", – добавила министр.

Накопительная пенсия

Министерство соцполитики предложили модель общеобязательного накопления пенсий. Согласно которой работодатели будут платить обязательные взносы, а сотрудники – добровольные.

Кроме того, количество пенсионеров уже превышает количество работающих украинцев. Но многие наши соотечественники добровольно копить на пенсии не могут или не хотят.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.