Две формы пенсионной реформы: раскладываем новые законопроекты по полочкам

В Украине в очередной раз собираются ввести личные накопительные пенсионные счета. В парламент подан ряд законопроектов, наиболее значимых два – №2683 "Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении" и №4408 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о накопительной профессиональной пенсионной системе (так называемые "списки №1 и №2"). Новую пенсионную систему хотят принять до конца года.

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Сайт "Сегодня" разобрался, что предложено в этих документах, и какими могут быть последствия их принятия.

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Что предлагает законопроект №2683

Главное в законопроекте №2683 – кто и как будет финансировать накопительные пенсии работников, и где будут находиться накопленные средства.

Финансирование счетов: минимум – 1% от заработка работника, плюс 2% к единому соцвзносу (ЕСВ) с работодателя, всего 3%. Если работник выбирает размер отчислений на личный накопительный счет, равный 2% от его заработка, то работодатель обязан платить дополнительно 3%; если 3%, то работодатель обязан платить 4%; если 4% и более, то работодатель обязан платить 5%. Многие работодатели говорят, что в таких условиях они не выживут.

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Но храниться деньги будут не в Пенсионном фонде Украины, а в частных фондах, которые получат обязательную государственную сертификацию. Соответственно, фонды будут иметь доступ к "длинным" деньгам украинцев, и вкладывать их по собственному усмотрению. При этом государство никак сохранение пенсий в этих фондах не гарантирует. Иными словами, через десяток лет фонд может лопнуть/прогореть, или неудачно вложить деньги и ничего не заработать. В последнем случае человек, копивший себе на пенсию, останется с обесцененной из-за инфляции суммой, которая никак не поможет выжить в старости. В худшем случае он не получит ни копейки – в случае, если фонд обанкротится. И при этом ни крайних, ни виноватых не будет.

Что предлагает законопроект №4408

Законопроект №4408 касается доплаты к пенсиям тем, кто трудится в особо тяжелых условиях (список профессий №1) и в тяжелых условиях (список №2). Это шахтеры, горняки, металлурги, рабочие химических предприятий, всего несколько сотен профессий. Сейчас этим людям платят повышенные пенсии из Пенсфонда. Автор законопроекта (Кабмин) за то, чтобы переложить эти доплаты на работодателей.

Работодатель должен будет платить за каждое нынешнее рабочее место с вредными и тяжелыми условиями труда повышенный процент ЕСВ: + 15% по рабочему месту с вредными условиями и + 7% по рабочему месту с тяжелыми условиями. В итоге по рабочим местам с вредными условиями ставка ЕСВ составит 37%, по рабочим местам с тяжелыми условиями – 29%.

Собранные средства направляются на персональные счета работников в возрасте до 35 лет в негосударственных пенсионных фондах, всех остальных – остаются в Пенсфонде. Фактически предлагается внедрить второй уровень пенсионной системы (обязательное накопление) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет.

Что говорят цифры

Расчеты крупнейших предприятий с вредными и тяжелыми условиями труда свидетельствуют: расходы работодателей по предложенной системы возрастут минимум на 3 млрд грн в год. Все риски реформы перенесены исключительно на работодателей, не имеющих задолженности перед Пенсионным фондом Украины по компенсации льготных пенсий.

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Но в условиях углубляющегося кризиса предприятия не могут платить дополнительные деньги. За 9 месяцев 2020 года финансовый результат (до налогообложения) предприятий Украины составил 93,3 млрд грн, что в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 г. А убыточные предприятия получили убытков на 318,5 млрд грн, что в 2,8 раза больше, чем за 9 месяцев 2019 г.

Какие риски

Малопрогнозируемые риски одинаковы для обоих законопроектов. Главный из них – нет гарантии, что нынешние 35-летние, на которых рассчитана накопительная пенсионная система, не останутся через 25-30 лет без пенсий из-за того, что их деньги обесценятся или будут украдены.

"По сути законопроект №2683 разработан в интересах финансовых посредников, а не населения, – говорит глава Секретариата предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. – Он определяет, кто получит право распоряжаться ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ (не добровольными, как сейчас) пенсионными накоплениями – "длинными" деньгами. Это частные финансовые структуры, посредники".

По словам эксперта, неизвестно, что будет в Украине через четверть века. В лучшем случае, нынешние 35-летние получат сильно обесцененные инфляцией пенсии, в худшем – останутся без пенсий. Ни механизмы индексирования на инфляцию, ни защита сбережений на уровне государства не предусмотрены.

Еще более категоричен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Накопительные пенсионные отчисления, в силу обязательности их уплаты, являются неким аналогом налога. Поэтому распоряжаться ими должно государство и отвечать перед будущими поколениями – тоже оно. А никак не частные структуры, которые сегодня есть, а завтра их нет – обанкротились на рискованных финансовых операциях с деньгами потенциальных пенсионеров", – аргументировал Олег Пендзин.

Также, по его словам, вряд ли возможен эффективный контроль за финансовыми посредниками, участие которых предусмотрено законопроектом №2683 (негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами, компании-хранители).

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Эксперты отметили, что в Украине за 20 лет так и не появился массовый успешный опыт работы добровольной системы негосударственного пенсионного обеспечения (третий уровень). Наоборот, доказана несостоятельность накопительной пенсионной системы быть привлекательной для работодателей и наемных работников без принуждения со стороны государства.

Зарубежный опыт "личных пенсий"

Международный опыт также не показал эффективности накопительной системы пенсионного обеспечения через частные фонды. В странах Восточной Европы она прекратила существование вскоре после попыток внедрения. Выгоду получил лишь частный финансовый сектор, который и лоббировал эти реформы.

Международная организация труда (МОТ), которая занимается проблемами повышения социальных стандартов по всему миру, последовательно выступает против введения второго уровня пенсионного обеспечения в Украине. Эксперты МОТ считают, что создание пенсионной системы второго уровня не решит проблем, которые возникли перед нынешней солидарной пенсионной системой в Украине. В других странах системы второго уровня сталкиваются с проблемами уклонения от уплаты взносов и низкого уровня охвата.

Поэтому в Украине в нынешних условиях не рекомендуется введение пенсионной системы второго уровня.

Что говорят работодатели

Против принятия сырых законов и представители бизнеса. Прежде всего это ведущие отрасли экономики Украины: горно-металлургический и топливно-энергетический комплекс (ГМК и ТЭК).

Глава Федерации металлургов Сергей Беленький рассказал нам, почему считает законопроект 4408 неприемлемым для работников "горячих" профессий.

"Есть две основные причины, по которым, как мы считаем, законопроект нельзя принимать, – говорит Сергей Беленький. – Первая причина – расчеты, проведенные на нескольких десятках предприятий ГМК и ТЭК, говорят о том, что затраты работодателей увеличатся в среднем на 20%. Мы считаем такой подход неприемлемым и несправедливым. Увеличение нагрузки на фонд оплаты труда не допустимо. Особенно по отношению к предприятиям, у которых нет задолженности перед Пенсионным фондом, да еще и во время пандемии коронавируса. Вторая причина – предполагается введение накопительного пенсионного обеспечения для сотрудников, которые работают по спискам №1 и №2, и которые моложе 35 лет. Фактически люди, работающие в тяжелых и вредных условиях труда, выпадают из системы солидарного пенсионного обеспечения. Очень высок риск, что когда эти работники достигнут льготного пенсионного возраста, то во многих негосударственных пенсионных фондах средств не будет вообще или окажется недостаточно для получения более-менее достойных, заработанных нелегким трудом, пенсий".

Сергей Беленький добавил, что Федерация готова поддержать альтернативный законопроект 4408-1. В нем снижен процент взносов для работодателя с 15% до 10% по списку №1 и с 7% до 5% по списку №2. Это, по словам Беленького, экономически обосновано. Затраты большинства предприятий, не имеющих сегодня задолженности перед Пенсфондом, не увеличатся. Также законопроект 4408-1 не предусматривает введения накопительных пенсий для списков №1 и №2, независимо от возраста работников. Люди, работающие в тяжелых и вредных условиях, останутся социально защищенными, так как продолжат получать гарантированные пенсии из солидарной составляющей системы пенсионного обеспечения.

Выводы

Предложенные варианты реформирования пенсионной системы как для всех украинцев, так и для отдельных категорий работников, не гарантируют сохранение пенсионных отчислений и не предотвращают их обесценивание. Кроме того, законопроект №4408 в условиях усугубляющегося кризиса, ухудшает положение бизнеса, который и без того находится в сложном положении.

Поэтому на первое место выходит вопрос привлечения бизнеса и авторитетных международных экспертов (от МОТ, МВФ, ВБ) к разработке законопроектов о пенсиях. Широкое обсуждение и участие специалистов поможет создать проекты, которые смогут предотвратить мошеннические действия с пенсионными взносами со стороны частных финансовых посредников, и защитить пенсионные накопления граждан от инфляции и девальвации.

Принимать законопроекты №2683 и №4408 нельзя, так как они нанесут колоссальный вред экономике, и могут оставить без пенсий десятки миллионов граждан Украины.

Что думают о введении накопительных пенсий, наемные работники, работодатели, эксперты и народные депутаты, смотрите в сюжете.

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