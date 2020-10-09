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ДТЭК всегда будет отстаивать прозрачные и справедливые условия работы, единые правила для всех участников энергетического рынка

9 октября, 17:01

Инна Бабур Инна Бабур

Обвинения в адрес ДТЭК со стороны НКРЭКУ - это давление на частный бизнес, который является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем

Как противник ручного, непрофессионального, административного вмешательства в работу энергорынка, ДТЭК всегда будет отстаивать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка.

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В ответ на публичное обвинение в адрес ДТЭК со стороны НКРЭКУ, компания заявляет:

Системное административное вмешательство в работу рынка, которое началось в сентябре 2019 года, оказало негативное влияние на энергетическую отрасль. Деятельность НКРЭКУ с момента запуска реформы энергорынка Украины состояла из необоснованных ограничений производителей электроэнергии, ручного регулирования, бессистемного вмешательства в работу рынка. Также со стороны НКРЭКУ отсутствовала реакция на задокументированные манипуляции трейдеров, которые наносили прямой экономический ущерб отечественной генерации, в первую очередь государственным компаниям. При этом НКРЭКУ до сих пор умышленно блокирует инициативы по стабилизации работы рынка в угоду частным интересам отдельных трейдеров, что привело к глубокому искажению прозрачной и открытой рыночной конкуренции. В результате, рыночная реформа энергетического сектора Украины в руках Регулятора превратилась в самый масштабный кризис в энергетике за всю историю независимости нашей страны.

Прозвучавшие обвинения в адрес ДТЭК со стороны НКРЭКУ – это давление на частный бизнес, который является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Это попытка Регулятора переложить ответственность за невыполнение своих прямых обязанностей и пренебрежение экономическими интересами Украины. Мы уверенны, что ГБР даст объективную оценку работы НКРЭКУ.

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ДТЭК как эксперт и корпоративный гражданин всегда публично высказывал и будет высказывать свои позиции в части развития энергетической отрасли, эффективности работы государственных структур.

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Мы открыто предоставляем свою экспертизу по ключевым вопросам и являемся инициатором открытого диалога всех участников рынка для поиска выхода из системного кризиса в отрасли.

Все обвинения в адрес ДТЭК безосновательны и инициированы противниками европейского курса Украины, противниками справедливого рынка.

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