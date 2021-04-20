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ДТЭК присоединился к проекту "Голоса Мирных"

20 апреля, 12:18

Ирина Ненько Ирина Ненько

Своими историями начали делиться переселенцы Донбасса, которые работают в компании ДТЭК

"Голоса Мирных" – это онлайн-музей, задача которого – объективно и полно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

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"По личной инициативе Рината Ахметова был создан Музей "Голоса Мирных". Это беспрецедентный документальный проект, миссия которого – рассказать всему миру о судьбах мирных жителей, жизнь которых конфликт на Донбассе навсегда разделил на "до" и "после". Это источник правдивых историй мирных Донбасса, рассказанных от первого лица, собственными голосами людей, которые прошли через ужасы вооруженного конфликта. За каждой из них – своя история. Фонд в перспективе планирует собрать миллион историй, но в ближайший период, до 2025 года, ставит перед собой цель в 100 тысяч свидетельств Мирных. Мы верим, что таким образом сохраняем голоса из прошлого и настоящего ради лучшего будущего", – рассказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

ДТЭК присоединился к проекту "Голоса Мирных". Первые воспоминания сотрудников компании о событиях на Донбассе задокументированы и направлены Фонду.

"Нет ничего дороже человеческой жизни. И жизни многих из наших коллег навсегда изменила война, заставив покинуть свои дома, начать все с начала. С нуля. В нашей компании таких людей около 2 тысяч. Наши сотрудники присоединяются к проекту Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных", чтобы рассказать свои истории – без купюр и редакторских правок, от первого лица. Их голоса – это свидетельства конфликта на Донбассе. Это истории о прошлом, ради будущего", – прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Идея Музея "Голоса Мирных" принадлежит Ринату Ахметову. Концепция проекта разрабатывалась при участии авторитетных украинских и международных музейных экспертов.

Собранные истории (в формате аудио, видео или текстовом) Фонд Рината Ахметова разместит в открытом доступе. К работе над архивом будут привлечены ученые.

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Поделиться своей историей можно по ссылке.

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ДТЭК Фонд Рината Ахметова Голоса Мирных
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