ДТЭК присоединился к инициативе Елены Зеленской "Бизнес без барьеров"

Генеральный директор ДТЭК подчеркнул, что эта стратегия отражает миссию бизнеса – работать во имя прогресса и процветания общества

Компания ДТЭК присоединилась к инициативе первой леди Украины Елены Зеленской "Бизнес без барьеров", которая призвана обеспечить равные возможности в доступе к работе, сервисам, услугам для людей с инвалидностью и других социальных групп. Соответствующую декларацию от имени ДТЭК подписал генеральный директор компании Максим Тимченко.

Реклама

"ДТЭК вместе с рядом крупных государственных и частных компаний подписал декларацию "Бизнес без барьеров", которая является инициативой первой леди Елены Зеленской по внедрению и распространению в Украине принципов безбарьерности. Мы, как социально ответственный бизнес, намерены активно внедрять эти принципы как внутри нашей компании, так и для наших клиентов", – сказал Тимченко.

По его словам, в этом году ДТЭК начал реализацию новой долгосрочной стратегии, которая основана на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Генеральный директор ДТЭК подчеркнул, что эта стратегия отражает миссию бизнеса – работать во имя прогресса и процветания общества.

Реклама

"В условиях стремительной трансформации мира роль компаний принципиально меняется, поскольку на них возлагается социальная роль и ответственность за обеспечение устойчивого развития и решения глобальных проблем", – отметил Тимченко.

В тренде Украина выполнила все маяки МВФ, но транша пока не будет

Он выразил уверенность, что каждый бизнес сегодня должен создавать нормы и правила, которые обеспечивают равные права и возможности в доступе к работе, сервисам, услугам для различных социальных групп, которые испытали на себе влияние ограничений, связанных с инвалидностью, возрастом, полом. Генеральный директор ДТЭК подчеркнул, что компания уже имеет значительные наработки в вопросах внедрения безбарьерности как для своих сотрудников, так и для клиентов.

"У нас работает почти три тысячи людей с инвалидностью, мы активно внедряем лучшие сервисы для наших клиентов, чтобы наши услуги были максимально доступными, кроме того, мы реализовываем много социальных проектов, в которых также активно участвуют все категории людей. Один из таких – проект популяризации футбола "Давай, играй", когда тысячи детей занимаются футболом, в том числе и дети с инвалидностью", - сказал Тимченко.

Как отметила первая леди Украины Елена Зеленская, ежедневно тысячи украинцев живут за барьерами: ощущают трудности в передвижении, использовании услуг, в работе и общении. "Чтобы исправить эту ситуацию, я пригласила к диалогу представителей больших компаний, которые уже имплементируют лучшие безбарьерные решения в свои бизнес-процессы. Наша цель – убрать барьеры в бизнесе", - сказала она.

По словам Елены Зеленской, построение безбарьерного бизнеса в Украине – это сложный, комплексный и системный процесс, он зависит как от законодательства и действий государства, так и от компаний и самих людей.

Реклама

Подписавшие декларацию компании намерены использовать лучшие практики внедрения безбарьерной среды, чтобы создавать возможности для социального включения для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до 6 лет, женщин и молодежи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама