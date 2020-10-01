ДТЭК получил престижную награду за выпуск зеленых еврооблигаций

Ценные бумаги на сумму 325 млн евро со сроком обращения 5 лет включены в листинг Euronext Dublin

За выпуск зеленых еврооблигаций ДТЭК получил награду Most Impressive Debut Issuer от GlobalCapital. Это уже вторая награда ДТЭК за выпуск зеленых еврооблигаций, которые стали для Украины новым финансовым инструментом по декарбонизации экономики.

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В ноябре 2019 года компания впервые осуществила выпуск зеленых еврооблигаций – ценные бумаги на сумму 325 млн евро со сроком обращения 5 лет включены в листинг Euronext Dublin. По условиям выпуска, привлеченные средства могут быть направлены исключительно на существующие и будущие проекты ДТЭК ВИЭ в возобновляемой энергетике. Дебютный выпуск компании стал бенчмарком для всего украинского сектора возобновляемой энергетики и показал повышенное внимание международных инвесторов к проектам, поддерживающим принципы ESG (Environmental, Social, Governance).

"Инвестиции в возобновляемые источники энергии сегодня действенный и весомый вклад в улучшение экологической ситуации, который следует масштабировать и всячески поддерживать", – прокомментировал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.

По результатам голосования участников международного финансового рынка GlobalCapital определяет победителей среди компаний со всего мира, работающих в разных отраслях экономики. Награда вручается в рамках церемонии Bonds Awards 2020. Издание GlobalCapital более 30 лет является ключевым источником информации о международных финансовых рынках.

ДТЭК ВИЭ развивает зеленую энергетику в рамках Группы ДТЭК, что способствует достижению глобальной цели Украины по декарбонизации экономики страны. Компания инвестировала в развитие возобновляемой энергетики 1,2 млрд евро, что позволило построить ветро- и солнечные электростанции мощностью 1 ГВт. Работа станций будет способствовать ежегодному сокращению выбросов СО2 в атмосферу на 2,6 млн тонн.

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