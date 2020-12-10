ДТЭК подписал Меморандум Глобального договора ООН о совместных действиях по антикоррупции в Украине

Ряд украинских компаний и общественных организаций подписали Меморандум о совместных действиях по антикоррупции в Украине. Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК, считает, что подписание меморандума позволит Украине существенно продвинуться на пути евроинтеграции, закончить важные реформы и восстановить экономику.
"Подписание Меморандума Глобального договора ООН о совместных действиях по антикоррупции в Украине – это важная инициатива, которая создает дополнительные возможности для снижения уровня коррупции в нашей стране. Прогресс в борьбе с коррупцией позволит Украине существенно продвинуться на пути евроинтеграции, закончить важные реформы, восстановить экономику. Прозрачная бизнес-среда в Украине – это важнейшее условие для принятия решений об инвестициях, о развитии бизнеса. Работая на международных рынках, мы понимаем, что можем быть успешными только вместе со своей страной", – подчеркнул он.
Отметим, что меморандум был подписан 9 декабря в рамках Международного дня борьбы с коррупцией. Это инициатива Глобального договора ООН в Украине.
Свои подписи под документом поставили представители компаний и общественных организаций, которые работают над предотвращением и преодолением коррупции в Украине. Среди них: "Стоп коррупции", Nationality Club, ДТЭК, Фармак, Капарол Украина, ИНФОТЕХ, BASF Ukraine и другие.
Участники задекларировали свои намерения совместно работать над предотвращением и преодолением коррупции в Украине на всех уровнях. В соответствии с меморандумом, они берут на себя обязательства:
- осуществлять хозяйственную деятельность честно, прозрачно и с соблюдением законодательства;
- соблюдать все нормы законодательства о труде и занятости;
- гарантировать работникам безопасные и здоровые условия труда;
- обращаться с отходами и остатками производства с надлежащей осторожностью для обеспечения максимальной защиты окружающей среды и соответствия всем действующим стандартам;
- обеспечивать знание и соблюдение сотрудниками и деловыми партнерами, а также другими связанными третьими сторонами данных принципов, проводя для этого соответствующие учебные мероприятия;
- активно способствовать прозрачности отрасли, привлекая к скоординированным усилиям по коммуникации и обучению других игроков отрасли, с целью распространения этого документа и его принципов, тем самым информируя и поощряя действовать в соответствии с документом.
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