ДТЭК подписал Меморандум Глобального договора ООН о совместных действиях по антикоррупции в Украине

Меморандум был подписан 9 декабря в рамках Международного дня борьбы с коррупцией

Ряд украинских компаний и общественных организаций подписали Меморандум о совместных действиях по антикоррупции в Украине. Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК, считает, что подписание меморандума позволит Украине существенно продвинуться на пути евроинтеграции, закончить важные реформы и восстановить экономику.

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"Подписание Меморандума Глобального договора ООН о совместных действиях по антикоррупции в Украине – это важная инициатива, которая создает дополнительные возможности для снижения уровня коррупции в нашей стране. Прогресс в борьбе с коррупцией позволит Украине существенно продвинуться на пути евроинтеграции, закончить важные реформы, восстановить экономику. Прозрачная бизнес-среда в Украине – это важнейшее условие для принятия решений об инвестициях, о развитии бизнеса. Работая на международных рынках, мы понимаем, что можем быть успешными только вместе со своей страной", – подчеркнул он.

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Отметим, что меморандум был подписан 9 декабря в рамках Международного дня борьбы с коррупцией. Это инициатива Глобального договора ООН в Украине.

Свои подписи под документом поставили представители компаний и общественных организаций, которые работают над предотвращением и преодолением коррупции в Украине. Среди них: "Стоп коррупции", Nationality Club, ДТЭК, Фармак, Капарол Украина, ИНФОТЕХ, BASF Ukraine и другие.

Участники задекларировали свои намерения совместно работать над предотвращением и преодолением коррупции в Украине на всех уровнях. В соответствии с меморандумом, они берут на себя обязательства:

осуществлять хозяйственную деятельность честно, прозрачно и с соблюдением законодательства;

соблюдать все нормы законодательства о труде и занятости;

гарантировать работникам безопасные и здоровые условия труда;

обращаться с отходами и остатками производства с надлежащей осторожностью для обеспечения максимальной защиты окружающей среды и соответствия всем действующим стандартам;

обеспечивать знание и соблюдение сотрудниками и деловыми партнерами, а также другими связанными третьими сторонами данных принципов, проводя для этого соответствующие учебные мероприятия;

активно способствовать прозрачности отрасли, привлекая к скоординированным усилиям по коммуникации и обучению других игроков отрасли, с целью распространения этого документа и его принципов, тем самым информируя и поощряя действовать в соответствии с документом.

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