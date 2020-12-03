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ДТЭК первым среди украинских компаний присоединился к глобальному движению The Valuable 500

3 декабря, 16:27

Инна Бабур Инна Бабур

В Международный день людей с инвалидностью ДТЭК присоединился к глобальному движению The Valuable 500

ДТЭК стал первой украинской компанией, присоединившейся к инициативе, которая призвана улучшить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью, ведь создание равной для всех среды является неотъемлемой частью ценностей компании.

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"Мы осознаем, что все люди уникальны и стремимся создать среду, в которой каждый может реализовать свой потенциал. Такой подход способствует появлению новых идей, внедрению инноваций и инновационных решений. Все это помогает компании работать во имя прогресса и процветания общества, а также адаптировать окружающий мир для людей с инвалидностью и пожилых людей", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Основательница The Valuable 500 Кэролайн Кейси отметила: "Мы рады приветствовать новых членов The Valuable 500. Мы верим в сотрудничество, а не в конкуренцию, в растущий эффект коллективного вклада 500 генеральных директоров ведущих мировых компаний и брендов. Я уверена, если бизнес-сообщество объединится и включит в повестку дня интеграцию людей с инвалидностью, то в течение следующего десятилетия мы действительно сможем изменить ситуацию к лучшему во всем мире".

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2020 год стал для Группы ДТЭК годом начала реализации новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Новая стратегия отражает миссию бизнеса – работать во имя прогресса и процветания общества. Учитывая Цели устойчивого развития ООН, компания заявляет о своем намерении присоединиться к принципам безбарьерности в построении бизнес-процессов.

Справка. В 2019 году на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе было представлено глобальное движение The Valuable 500. Цель этого движения – объединить 500 самых влиятельных бизнес-лидеров со всего мира, принявших обязательство улучшить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью, и продвигать среди компаний культуру интеграции людей с инвалидностью, чтобы раскрыть их социальную и экономическую ценность.

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ООН ДТЭК Максим Тимченко люди с инвалидностью The Valuable 500
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