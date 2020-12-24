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ДТЭК Нефтегаз завершил бурение глубокой скважины с применением уникальных для Европы интегрированных решений и технологий

24 декабря, 15:30

Инна Бабур Инна Бабур

Скважина строилась в условиях сверхвысоких пластовых давлений

ДТЭК Нефтегаз завершил бурение скважины №57 глубиной 5270 м на Мачухском месторождении и получил дебит 300 тыс. куб. м в сутки с существенным потенциалом роста. В компании отмечают, что скважина строилась в условиях сверхвысоких пластовых давлений, однако благодаря интегрированному подходу ко всем процессам бурения была построена за 136 суток, что на 32 суток раньше проектного срока.

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Как сообщает пресс-служба, буровым подрядчиком выступило ООО "Сервис-Ойл", многолетний партнер ДТЭК Нефтегаз по глубокому бурению. При этом была использована буровая установка Bentec-450 т, оснащенная интеллектуальной системой верхнего привода Smart Top Drive. Непродуктивное время работы установки не превысило 1,0%.

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Строительство наклонно-направленного участка скважины было выполнено с использованием роторно-управляемых систем Schlumberger и LWD модулей каротажа. Благодаря применению интеллектуальных автоматизированных систем управления и интеграции данных глубинной телеметрии, компания оптимизировала процесс бурения и повысила его экономическую эффективность.

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Кроме этого, был реализован комплекс новейших методов исследований, предложенный компанией Weatherford. Это позволило провести дополнительную оценку геологического строения, подтвердить ресурсный потенциал и спланировать технологии дальнейшего освоения месторождения.

По словам директора по разведке и перспективному развитию ДТЭК Нефтегаз Ивана Гафича, благодаря применению комплексного инженерного подхода и инновационных технологий в бурении компания смогла сократить сроки строительства скважины и получить проектный дебит. "Также это позволило подтвердить перспективность дальнейшей разработки Мачухского месторождения, продолжить наращивание добычи газа и увеличить вклад ДТЭК Нефтегаз в достижение энергонезависимости Украины", – подчеркнул Иван Гафич.

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технологии ДТЭК скважина буровая установка бурение ДТЭК Нефтегаз
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