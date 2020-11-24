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ДТЭК Нефтегаз вошел в число лидеров экологических изменений в Украине

24 ноября, 14:57

Инна Бабур Инна Бабур

ДТЭК Нефтегаз получил награду за внедрение экологичных технологий в сфере газодобычи

ДТЭК Нефтегаз получил награду "Эко-Оскар" в рамках проекта "Эко-Трансформация" за внедрение экологичных технологий в сфере газодобычи. Цель проекта – отметить компании, которые имеют апробированные успешные решения по защите окружающей среды и стимулируют экологические изменения в государстве.

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Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров на вручении "Эко-Оскара"

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров на вручении "Эко-Оскара"

Организаторы мероприятия подчеркнули, что в ДТЭК Нефтегаз внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015 и реализуются проекты, направленные на защиту окружающей среды, на всех этапах производства – от геологоразведки и бурения до добычи и подготовки газа.

Компания успешно строит сверхглубокие скважины с применением передовых технологий утилизации отходов. Одна из них – безамбарный метод бурения, который соответствует мировым экологическим стандартам. Буровой шлам очищается с помощью новейшего оборудования, которое позволяет эффективно отделить выбуренную породу от бурового раствора. В дальнейшем отходы передаются лицензированным организациям, а очищенный раствор используется повторно. Применение современных буровых растворов позволяет уменьшить образование отходов после строительства скважин на 30% и сократить использование водных ресурсов.

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Также эксперты отметили, что ДТЭК Нефтегаз применяет инновационные способы геологоразведки, внедряет экологически чистые технологические решения на установках подготовки газа, которые помогают снизить объемы выбросов в атмосферу, и обеспечивает регулярный экологический мониторинг состояния всех компонентов окружающей среды на территориях присутствия.

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Олефировская УППГ ДТЭК Нефтегаз

Олефировская УППГ ДТЭК Нефтегаз

"Ответственное отношение к окружающей среде, охрана труда и промышленная безопасность — ключевой принцип работы нашей компании. За 7 лет мы инвестировали в это направление более 250 млн грн. Мы внедряем современные экологичные технологии по всей производственной цепочке добычи углеводородов. Таким образом, системные инвестиции и инновации позволяют ДТЭК Нефтегаз не только увеличивать добычу газа и приближать энергонезависимость Украины, но и способствовать сохранению экосистем", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров.

Напомним, что компания ДТЭК определила 12 целей ООН в области устойчивого развития в качестве своих приоритетов и включила их в стратегию ESG.

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технологии экология ДТЭК энергонезависимость ДТЭК Нефтегаз
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