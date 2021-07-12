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ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа на 10% по результатам первого полугодия

12 июля 2021 16:04

Ирина Ненько Ирина Ненько

ДТЭК Нефтегаз добыл более 960 млн куб. м газа по результатам первого полугодия 2021 года. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года

Увеличение добычи стало возможным благодаря системной работе и внедрению новейших технологий в производстве. В 2021 году компания выполняет программу бурения, капитальных ремонтов и интенсификации на базовых месторождениях в Полтавской области. В течение первого полугодия этого года ДТЭК Нефтегаз ввел в эксплуатацию 2 новые скважины, а также провел операции по капитальному ремонту и интенсификации на 21 скважине действующего фонда.

С целью оптимизации добычи на Мачухском месторождении (Полтавская область) ДТЭК Нефтегаз реализует крупный инфраструктурный проект по строительству блочно-холодильной установки. Компания завершит строительство в четвертом квартале этого года.

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Также ДТЭК Нефтегаз уже приступил к проведению геологоразведочных и камеральных работ на новых участках – Будищанско-Чутовской и Зиньковской площадях, которые пополнили портфель активов компании в 2020 году.

"Благодаря системным инвестициям и внедрению инновационных технологий ДТЭК Нефтегаз стабильно увеличивает добычу газа. Мы не на словах, а на деле демонстрируем свой вклад в достижение энергетической независимости Украины, прирастив добычу газа больше, чем на 10% по результатам первого полугодия", – подчеркнул Игорь Щуров, генеральный директор ДТЭК Нефтегаз.

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