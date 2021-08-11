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ДТЭК начал импортировать уголь для прохождения отопительного сезона

Ирина Ненько Ирина Ненько Редактор
11 августа, 14:31
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В то же время компания нарастила собственную добычу угля на своих шахтах

Компания ДТЭК Энерго начала импорт угля из Польши и Казахстана, а также проводит переговоры о поставках из США.

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Об этом говорится в сообщении компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судовых партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут в Украине уже в самое ближайшее время", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Одновременно компания нарастила собственную добычу угля на своих шахтах до 10 млн тонн.

"В приоритете ДТЭК Энерго, как надежной и ответственной компании, обеспечить энергетическую безопасность и стабильность прохождения Украиной отопительного сезона, даже несмотря на кризисные условия, ситуации на рынке электроэнергии", – отметили в компании.

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Напомним, запасы угля на складах украинских ТЭС 9 июля увеличились на 13 900 тонн (+1,8%), свидетельствуют данные Министерства энергетики. Это максимальный суточный прирост запасов угля с начала лета.

Вчера на ТЭС прибыло 51 300 тонн угля, а сожжено для производства электроэнергии – 37 600 тонн. Больше всего угля в сутки поступило на Бурштынскую, Криворожскую и Ладыжинскую ТЭС (все – ДТЭК Энерго).

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