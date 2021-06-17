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ДТЭК на Саммите лидеров Глобального договора ООН: декарбонизация – это не модная тенденция, а реальная необходимость

17 июня 2021 11:32

Ирина Ненько Ирина Ненько

В своей корпоративной стратегии ДТЭК поставил цель к 2040 году стать углеродно-нейтральной компанией

ДТЭК принял участие в крупнейшем бизнес-событии Глобального договора ООН – Саммит лидеров, который 15-16 июня в онлайн формате объединил более 25 000 представителей гражданского общества, правительств и бизнеса. В этом году Саммит посвящен стратегическим коллективным действиям в вопросах выхода из климатического кризиса, глобальной пандемии, социального и экономического неравенства и коррупционной деятельности.

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Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук принял участие в сессии "Использование инноваций для ускорения достижения ЦУР в Восточной Европе".

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук

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"Мы полностью разделяем цели Европейского зеленого курса и понимаем, что декарбонизация — это не модная тенденция, а реальная необходимость. Именно поэтому в нашей корпоративной стратегии мы поставили амбициозную цель – к 2040 году стать углеродно-нейтральной компанией. Эта цель не может быть достигнута без инноваций и новых технологий. В поиске прорывных технологий мы выходим за привычные рамки отдельной компании и создаем экосистемы, которые поддерживают внедрение изменений, ищут инновационные продукты и решения. ДТЭК сотрудничает со стартапами как в Украине, так и за ее пределами, потому что партнерство позволяет бизнесу расширить границы и стать инновационным. В 2020 году мы рассмотрели более 900 предложений, из которых отобрали 16 для пилотных проектов, – отметил Дмитрий Сахарук. – Особую роль в достижении поставленной цели играет сплоченность команды и высокий профессионализм. Поэтому мы инвестируем в обучение сотрудников, а наш корпоративный университет Academy DTEK создает программы с привлечением лучшего мирового опыта".

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В 2020 году ДТЭК начал реализацию долгосрочной стратегии развития, которая основана на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Она учитывает основные элементы зеленого курса и отражает миссию бизнеса – работать во имя прогресса и процветания общества.

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