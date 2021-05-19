ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию кредитного портфеля

ДТЭК Энерго завершил процесс реструктуризации кредитного портфеля, предусматривающую конвертацию текущего выпуска еврооблигаций и основной суммы банковского долга в новые еврооблигации. Таким образом, займы ДТЭК Энерго переведены в публичный финансовый инструмент.

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ДТЭК Энерго и кредиторы нашли взаимовыгодное решение, что позволило на заседаниях комитетов держателей еврооблигаций, банков-кредиторов, и судебных слушаниях утвердить условия реструктуризации займов.

17 мая 2021 года соглашение с кредиторами, утвержденное Высоким судом Англии и Уэльса, вступило в силу.

Согласно условиям реструктуризации, часть текущей задолженности по еврооблигациям ДТЭК Энерго будет конвертирована в еврооблигации ДТЭК Нефтегаз в сумме 425 млн долл. со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года. Остальная часть задолженности (основная часть банковского долга и текущий выпуск еврооблигаций за вычетом суммы выпуска еврооблигаций ДТЭК Нефтегаз) будет конвертирована в новые еврооблигации на сумму в 1,65 млрд долл. ДТЭК Энерго со ставкой 7% годовых и сроком погашения обращения до 31 декабря 2027 года.

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"ДТЭК Энерго, несмотря на потерю активов на Донбассе, системный кризис на рынке электроэнергии Украины и экономический спад, вызванный пандемией коронавируса COVID 19, успешно завершил процесс реструктуризации еврооблигаций и основной банковской задолженности на общую сумму более 2 млрд долл. В конструктивном, партнерском диалоге с нашими кредиторами мы определили параметры выпуска новых еврооблигаций, – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. – Наша договоренность – пример открытого и ответственного европейского подхода в отношениях с инвесторами, и доказательство того, что ДТЭК всегда выполняет все обязательства перед своими партнерами. Это вопрос деловой репутации и доверия к украинскому бизнесу. Я хочу искренне поблагодарить наших кредиторов за их выдержку и понимание".

В 2021 году ДТЭК Энерго в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике.