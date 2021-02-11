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Друзья Путина в Крыму хотят отмыть деньги на сносе АЭС

11 февраля, 13:32

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На оккупированном полуострове продолжается "освоение" 13 млрд долларов целевой программы

/ Фото: kremlin.ru

В оккупированном Россией Крыму чиновники намерены обогатиться на сносе остатков атомной электростанции в поселке Щёлкино.

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Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

Сносом капитальной бетонной конструкции будет заниматься т.наз. "государственное унитарное предприятие "Центр комплексного снабжения строительного объектов". Намерения "освоить финансирование" на данном объекте, уже очевидны, если исходить из персоналии руководителя центра – Ивана Михальчевского. Он одновременно возглавляет эту структуру и "государственное унитарное предприятие "Крыммедтехника", известное отмыванием бюджетных средств

Как пишет издание, у остатков электростанции, как объекта особой сложности и опасности, и у криминальной финансовой прачечной "Крыммедтехника" общее лишь одно. Это возможность использовать упомянутые выше структуры для отмывания и обналичивания преступных доходов российских криминалитета и спецслужб.

Любопытно, что сейчас российские спецслужбы активно разгоняют новости о падении доверия к "главе Крыма" Сергею Аксенову и его грядущей отставке вместе с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Министра называют партнером Аксенова по обналичиванию "откатов" в рамках "освоения федеральной целевой программы развития Крыма".

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По мнению Ассоциации реинтеграции Крыма, скорее всего, в условиях кризиса в РФ главные бенефициары "освоения" 13 млрд долларов целевой программы, друзья президента РФ Владимира Путина – братья Аркадий и Борис Ротенберги – решили исключить уже ненужных чиновников из своих схем. Новым и полностью лояльным Ротенбергам распорядителем процесса по "освоению" новых миллиардов назначили российского вице-премьера Марата Хуснуллина. Этот чиновник и его назначенцы постепенно забирают у Аксенова основные финансовые полномочия по "целевой программе".

Напомним, Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит т.наз. "дворец Путина" из резонансного расследования российского оппозиционера Алексея Навального.

Также сообщалось, что именно братья Ротенберги были подрядчиками строительства Керченского моста, на котором отмыли около 5 млрд долларов.

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Крым снос АЭС демонтаж отмывание денег Владимир Путин Ротенберг
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