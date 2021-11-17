Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Доверие к правительству упало: еврооблигации обвалились на фоне невыплаты "зеленым" инвесторам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
17 ноября, 17:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские еврооблигации просели из-за попыток Кабмина задержать выплаты некоторым "зеленым" инвесторам
Украинские еврооблигации обвалились за несколько дней
Украинские еврооблигации обвалились за несколько дней / Фото: Коллаж: Сегодня

Котировки еврооблигаций украинского правительства дешевеют на фоне информации о попытке Кабмина задержать выплаты по целевым "зеленым" облигациям компании ДТЭК ВИДЕ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на котировки еврооблигаций с 11 по 16 ноября.

Реклама

В течение этого периода стоимость ценных бумаг украинского правительства снизилась на 3,7-4%.

Сильнее всего просели долгосрочные ценные бумаги со сроком обращения 6 лет и более.

А трехлетние и пятилетние облигации подешевели на 2,8 – 2,9%.

Реклама

Скандал в "зеленой" энергетике

Кабинет министров накопил миллиардные долги перед иностранными и украинскими инвесторами, вкладывающими большие средства в развитие "зеленой" энергетики.

Когда руководитель госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец пытался осуществить перевод 19,3 млрд грн инвесторам, средства были заблокированы в государственном Ощадбанке по указанию "сверху".

Сам Петриковец был уволен на заседании Кабинета министров, а затем заявил, что на него давили и он продолжает подвергаться запугиванию.

Реклама

Позже средства все же были перечислены инвесторам, но не всем.

"Сегодня" разбирались, чем может угрожать Украине эта ситуация и с кем столкнулся Кабмин.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.41

Российский рубль (₽)

0.3604

Евро (€)

30.03

Спецвыпуск
Новая монета - в честь десантников!
Узнай о новой "десятке"
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,21
18,91
32,99
32,88
31,38
19,23
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,37
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять