Достроить, но не использовать: как Германия может давить на Россию через Nord Stream 2

Германия получит рычаг давления на Россию, если строительство газопровода "Северный поток – 2" на Балтике все же будет завершено. Однако Берлин допустил три ошибки, когда соглашался на предложение Москвы о прокладке этого трубопровода.

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Об этом депутат Бундестага от ХДС, глава комитета по контролю за спецслужбами ФРГ Родерих Кизеветтер заявил в интервью Deutsche Welle.

По его словам, для него "Северный поток – 2" изначально был не экономическим, а крайне политическим и потенциально скандальным проектом, поскольку еще в 2005-м тогдашний канцлер Герхард Шредер на год сократил срок полномочий германского парламента, объявил досрочные выборы и ушел на работу в "Газпром".

"Вторая ошибка заключалась в том, что ФРГ воспринимала газопровод как двусторонний проект с Россией, при том, что вопросы энергетической политики решаются на уровне ЕС. Это сбило с толку наших европейских соседей", – говорит политик.

Третья ошибка, по его мнению, состоит в том, что немцы в тот момент не поговорили ни с украинцами, ни с поляками, ни с жителями стран Балтии, которые опасались очередного двустороннего германо-российского проекта, который игнорирует интересы всех этих стран в сфере энергетической безопасности.

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"Все это заставляло меня все то время, которое я являюсь депутатом Бундестага (с 2009 года) повторять, что "Северный поток – 2" нельзя поддерживать политически", – говорит Кизеветтер.

В то же время он сетует, что противники газопровода не смогли добиться его заморозки, и федеральное правительство продавило проект. А теперь блокировать его на финишной прямой, когда осталось достроить 150 километров, депутат считает политически неверным.

"Во-первых, правительству ФРГ придется выплачивать огромные компенсации. Во-вторых, это станет нарушением договора. И, наконец, у нас будет гораздо больше влияния (на Россию. – Ред.) если проект будет достроен, а закупки газа будут увязаны с вопросом политики России в минском процессе, в вопросах Восточной Украины и Крыма, действиях России в Сирии и Ливии, в вопросах расследования отравлений Скрипалей, заказного убийства в Берлине или отравления Навального", – продолжает член Бундестага.

Он добавил, что есть множество политических рычагов, которые дадут России понять, что Германия, наряду с экономическими интересами, требует уважения прав человека и выполнения обязательств в рамках ООН – и что она придает всем этим вопросам большее значение, чем раньше.

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"Так что газопровод надо достроить, но, может быть, пока не использовать", – резюмировал Кизеветтер.

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