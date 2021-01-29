Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Достроить, но не использовать: как Германия может давить на Россию через Nord Stream 2

29 января, 17:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Берлине опасаются выплаты огромных компенсаций при заморозке газопровода

Германия получит рычаг давления на Россию, если строительство газопровода "Северный поток – 2" на Балтике все же будет завершено. Однако Берлин допустил три ошибки, когда соглашался на предложение Москвы о прокладке этого трубопровода.

Реклама

Об этом депутат Бундестага от ХДС, глава комитета по контролю за спецслужбами ФРГ Родерих Кизеветтер заявил в интервью Deutsche Welle.

По его словам, для него "Северный поток – 2" изначально был не экономическим, а крайне политическим и потенциально скандальным проектом, поскольку еще в 2005-м тогдашний канцлер Герхард Шредер на год сократил срок полномочий германского парламента, объявил досрочные выборы и ушел на работу в "Газпром".

"Вторая ошибка заключалась в том, что ФРГ воспринимала газопровод как двусторонний проект с Россией, при том, что вопросы энергетической политики решаются на уровне ЕС. Это сбило с толку наших европейских соседей", – говорит политик.

Третья ошибка, по его мнению, состоит в том, что немцы в тот момент не поговорили ни с украинцами, ни с поляками, ни с жителями стран Балтии, которые опасались очередного двустороннего германо-российского проекта, который игнорирует интересы всех этих стран в сфере энергетической безопасности.

Реклама

Читайте также: Остановить "Северный поток – 2" и ввести санкции: Европарламент принял "резолюцию Навального"

"Все это заставляло меня все то время, которое я являюсь депутатом Бундестага (с 2009 года) повторять, что "Северный поток – 2" нельзя поддерживать политически", – говорит Кизеветтер.

В тренде
На рынке акций разразилась битва за GameStop. Компания выросла на 2000%, а потом рухнула на 11 млрд долларов

В то же время он сетует, что противники газопровода не смогли добиться его заморозки, и федеральное правительство продавило проект. А теперь блокировать его на финишной прямой, когда осталось достроить 150 километров, депутат считает политически неверным.

"Во-первых, правительству ФРГ придется выплачивать огромные компенсации. Во-вторых, это станет нарушением договора. И, наконец, у нас будет гораздо больше влияния (на Россию. – Ред.) если проект будет достроен, а закупки газа будут увязаны с вопросом политики России в минском процессе, в вопросах Восточной Украины и Крыма, действиях России в Сирии и Ливии, в вопросах расследования отравлений Скрипалей, заказного убийства в Берлине или отравления Навального", – продолжает член Бундестага.

Он добавил, что есть множество политических рычагов, которые дадут России понять, что Германия, наряду с экономическими интересами, требует уважения прав человека и выполнения обязательств в рамках ООН – и что она придает всем этим вопросам большее значение, чем раньше.

Реклама

"Так что газопровод надо достроить, но, может быть, пока не использовать", – резюмировал Кизеветтер.

Ранее сайт "Сегодня" писал, сколько Россия потеряет от срыва строительства Nord Stream 2.

Также напомним, Президент США Джо Байден назвал Nord Stream 2 "плохой сделкой для Европы".

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия газопровод давление трубопровод заморозка бундестаг ФРГ Nord Stream 2 Северный поток 2

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Курс доллара: что придет на смену стабильности
Курс доллара: что придет на смену стабильностиЭкономика
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 году
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 годуФинансы
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроект
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроектЭкономика
"Коллекторы в законе": как теперь будут "выбивать долги" и можно ли будет защититьсяЭкономика
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
В Минсоцполитики рассказали, когда могут принять законопроект о накопительной пенсионной системе
В Минсоцполитики рассказали, когда могут принять законопроект о накопительной пенсионной системеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять