Доставка "еМалятко" почтой. "Дія" подвела итоги

Получить услугу можно в течение 2-3 дней после регистрации в ЗАГСе

Ребенок / Фото: Facebook

45% родителей заказывают доставку услуги "еМалятко" почтой. Заказывайте свидетельство о рождении, а "Укрпочта" быстро доставит.

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Об этом сообщила пресс-служба приложения "Дія".

В "Діє" также назвали способы получения и сроки доставки:

в почтовое отделение – 46 грн;

курьером домой – 66 грн;

срок до 2-х дней в пределах области, до 3-х дней – в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ЗАГС.

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Оплата производится наличными при получении заказа.

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Напомним, больше года назад в Украине запустили комплексную услугу, которая поможет молодым родителям не подавать десятки документов и не ждать бесконечных бумажек.

"еМалятко" – это возможность получить от государства несколько услуг, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению.