Дорожное строительство подешевеет и придет в малые города и села

Строительство дорог в Украине может подешеветь, а экологическая обстановка в целом ряде регионов – улучшиться. Такие перспективы открываются благодаря тому, что при укладке дорожного полотна начнут использовать доменные шлаки.

Реклама

По оценкам экспертов, в Украине уже накопилось порядка 100 млн тонн доменных шлаков. В то время как в других странах этот материал активно используется в дорожном строительстве, при производстве бетона и т. д., у нас до последнего времени эти отходы сталеплавильного производства в основном просто отправлялись на свалки, занимая десятки гектаров земли и ухудшая и без того непростую экологическую ситуацию в промышленных регионах. Одной из основных причин такого нерационального отношения к шлакам называют отсутствие современной нормативной базы.

Однако теперь эта преграда исчезла. С 1 ноября вступил в силу новый государственный стандарт (ДСТУ) – "Материалы щебеночные из шлаков для дорожного строительства", который позволяет использовать доменные шлаки в дорожном строительстве. Он был разработан специалистами Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М. П. Шульгина ("ГосдорНИИ").

Где можно использовать шлаки

Как рассказал в комментарии "Сегодня" директор "ГосдорНИИ" Артем Безуглый, в новом государственном стандарте установлены четкие требования к шлаковым материалам как к сырью для производства щебеночных материалов.

"ДСТУ определяет требования к щебню, к щебеночно-песчаным и песчаным смесям, которые делаются из металлургических шлаков. Он будет способствовать активизации использования шлаковых материалов в дорожном строительстве, поскольку устанавливает требования к шлакам как сырью для производства щебеночных материалов. Требования к зерновому составу, к показателям морозоустойчивости и целому ряду других показателей. Ведь структура шлаков неоднородная, отвал отвалу рознь. Поэтому, прежде чем их использовать, нужно будет обязательно проводить дорожные испытания, смотреть характеристики шлаков. Но могу сказать, что те шлаки, которые исследовал наш институт, как правило, оказывались пригодными для дорожного строительства", – говорит Артем Безуглый.

По расчетам специалистов, украинские металлургические шлаки можно будет использовать в нескольких целях:

для формирования дорожного основания (как щебневый материал или в составе щебеночно-песчаных смесей)

для укрепления обочин автомобильных дорог

в составе асфальтобетона и цементно-бетонного покрытия дорог.

Реклама

В качестве основания дорожного полотна шлаки могут быть использованы на дорогах любой категории. А вот в качестве дорожного покрытия подойдут далеко не все шлаки. Да и они могут быть использованы только на дорогах 4-й и 5-й категорий. Это дороги с малой интенсивностью движения: как правило, районного и местного значения, подъездные и сельские дороги. Из-за отсутствия денег в местных бюджетах такие дороги не видели ремонтов десятилетиями, поэтому в большинстве регионов они находятся в ужасном состоянии. Шлаки – гораздо более дешевый материал по сравнению с гранитным щебнем. Поэтому с принятием нового ДСТУ появилась надежда и на реконструкцию дорог местного значения.

Дешевле – не значит хуже

В промышленных регионах металлургические шлаки – дешевый материал, которого, к тому же, там в избытке.

"Некоторые металлургические предприятия готовы даже бесплатно их отдавать, потому что шлаки занимают огромные площади и загрязняют окружающую среду, а предприятия за это платят", – объясняет Артем Безуглый.

Гранитный щебень значительно дороже. С затратами на транспортировку его цена может доходить до 500 грн за тонну.

Однако экономия напрямую зависит от логистики.

"Например, в Житомирской области, где много гранитных карьеров, а шлаки нужно привозить из других регионов, экономия будет сомнительной. А вот что касается металлургических регионов – Донецкой, Днепропетровской или Запорожской области, – там использование шлаков даст значительный экономический эффект. Там стоимость строительства может быть снижена процентов на 10", – говорит директор "ГосдорНИИ".

Казалось бы, 10% – не так уж и много. Однако если говорить в абсолютных цифрах, это миллиарды гривен. Ведь в последнее время благодаря президентской программе "Большая стройка" дорожное строительство активизировалось. Сегодня на дороги тратятся десятки миллиардов, и экономия даже 10% позволит проложить дополнительные километры дорог, в которых так нуждаются небольшие населенные пункты.

Реклама

Добавим, что, по оценкам экспертов, качество дорожного полотна, в состав которого входят металлургические шлаки, при соблюдении нормативов позволит полностью удовлетворить потребности малых городов и сел в хороших дорогах.

"Укравтодор" уже начал использовать шлаки на объектах "Большой стройки". Так, в Днепропетровской области ведется ремонт 7-километрового участка дороги Н-23 по экспериментальной технологии с использованием металлургических шлаков в цементно-бетонном покрытии. Недалеко от места строительства имеются отвалы, поэтому использование шлаков значительно удешевит работы.

Всего в этом году, по оценкам "Укравтодора", может быть использовано около 500 тыс. тонн шлаков. А в планах на следующий год – увеличить это количество минимум до 1 млн тонн.

В первую очередь дороги с использованием металлургических шлаков будут сооружаться в тех областях, где имеются их значительные запасы: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской. Кабмин также рекомендовал использовать этот материал в соседних регионах – Николаевской, Луганской, Кировоградской областях.

Экологический эффект превзойдет экономический

Как уже отмечалось, отсутствие рецикличности производства приводит к тому, что в промышленных регионах накапливается все больше отходов металлургического производства. А вместе с ними растет негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека. Ведь шлаки загрязняют токсическими соединениями и воздух, и почву, и воду.

"Увеличение использования шлаков в дорожном строительстве будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионах, где размещены крупные промышленные объекты. Использование этих отходов означает сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, уменьшение загрязнения поверхностных водоемов, освобождение территорий. Поэтому и с точки зрения экономии, и с точки зрения экологии это огромный плюс", – говорит Артем Безуглый.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама