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Дороже чем в прошлом году. В Украине начали продавать голубику, смородину и ежевику

2 июля 2021 23:48

Денис Беспалов Денис Беспалов

На рынках уже активно продают голубику, смородину и ежевику, в этом году сезонные ягоды и фрукты – дороже

/ Фото: Pixabay

На рынках уже активно продают голубику, смородину и ежевику. В этом году сезонные ягоды и фрукты – дороже, чем в прошлом году. Фермеры оправдываются: все из-за холодной и дождливой весны. Она испортила часть урожая.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в активный сезон ягод их можно не только есть, но и варить компоты. Сейчас это тренд. Такие компоты можно охладить в холодильнике и, , пить в жару или брать с собой на работу, а можно заготовить на зиму. В этих компотах, кроме хорошо знакомых нам ягод, присутствуют неожиданные апельсины и лимоны, что придает напиткам приятную кислинку.

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