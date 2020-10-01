Дорогой доллар и коммуналка: почему в Украине ускорится рост цен

Рост цен в Украине до конца 2020 года ускорится на 2,8-4%. Как объяснили сайту "Сегодня" экономисты, инфляцию спровоцируют четыре основных фактора:
- рост тарифов в коммунальной сфере;
- девальвация гривни;
- подорожание агроподукции (фермеры понесли убытки из-за небывалой засухи);
- повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен.
"Начал дорожать природный газ для населения, и для теплокоммунэнерго, что означает удорожание тепла. Также на росте цен существенно скажется девальвация гривни, ведь 50% потребления в Украине – это импорт, и незначительно – увеличение минимальной зарплаты до 5000 грн", – объяснил вице-президент по вопросам экономической политики в УСПП Виктор Скаршевский.
Подробный экономический прогноз на IV квартал 2020 года читайте на сайте "Сегодня" в материале "Зарплаты, цены и курс доллара до конца года изменятся: эксклюзивный прогноз".
Напомним, пока, по подсчетам Госслужбы статистики, за январь-август (данные за сентябрь ожидаются 8 октября) инфляция составила всего 1,2%. Минфин ожидает, что заметный рост цен в Украине начнется в начале 2021 года.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль уже отмечал, что темпы инфляции в Украине сейчас слишком низкие. По мнению премьера, приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%. При этом инфляционная цель Нацбанка составляет 5%. В самом НБУ, к слову, считают, что оживить инфляцию может состоявшее с 1 сентября повышение минимальной зарплаты. О том, как повышали минималку, узнавайте из сюжета "Сегодня":
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