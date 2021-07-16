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Доплаты пожилым пенсионерам отложили до осени: когда вырастут пенсии

16 июля 2021 12:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Глава правительства объяснил в Верховной Раде, кто уже получил повышение пенсий, а кому еще придется подождать

Пожилым пенсионерам придется ждать доплат

Пожилым пенсионерам придется ждать доплат / Фото: УНИАН, Сегодня

Доплаты к пенсиям людям старше 75-80 лет начнут выплачивать не раньше октября. Ежемесячно к пенсиям будут добавлять по 400 гривен. Раньше введение этих доплат планировалось на июль, но его перенесли. А пенсионеры старше 80 лет, уже получают дополнительные 500 гривен в месяц.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Причиной переноса стала нехватка бюджетных ресурсов, объясняла ранее министр социальной политики Марина Лазебная.

"В прошлом году правительство впервые ввел программу доплат пенсионерам старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получат по 500 грн... С 1 октября так же впервые будут введены дополнительные выплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет", – сказал премьер-министр.

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Шмыгаль напомнил, что:

  • в марте прошла индексация для 8 млн пенсионеров, рост пенсий составил 11%;
  • 14 июля Кабмин принял решение о повышении пенсий для военных: доплаты по 2 тыс. гривен начислят уже за июль.
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Как известно, ранее под Верховной Радой прошла всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур, они требовали неотложного перерасчета пенсий. Кроме того, военные пенсионеры хотят, чтобы такие решения принимались не разовыми постановлениями Кабмина. Вместо этого они требуют принять закон, который гарантирует стабильную и ежегодную индексацию пенсий.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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