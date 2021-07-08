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Доплаты к пенсиям по инвалидности увеличились: сколько добавили с июля

8 июля 2021 15:03

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Надбавки к пенсиям выросли за счет планового повышения прожиточного минимума в Украине

Выплаты повысились благодаря росту прожиточного минимума

Выплаты повысились благодаря росту прожиточного минимума / Фото: Сегодня

С 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров. В частности, выросли доплаты от государства по уходу за людьми с инвалидностью, пишет "Сегодня". Эти выплаты, как и многие другие, рассчитываются, исходя из размера прожиточного минимума.

Надбавки к пенсии по инвалидности выросли так:

  • для лиц с инвалидностью с детства подгруппы А I группы – с 2653,5 до 2781 грн, на 127,5 грн (150% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц);
  • для детей с инвалидностью подгруппы А - с 2653,5 до 2781 грн, на 127,5 грн (150% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц);
  • для лиц с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы – на 85 грн, с 1769 до 1854 грн (доплата за уход составляет 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).
  • для одиноких людей с инвалидностью II и III групп, которые требуют ухода – на 63,75 грн ,с 1326,75 до 1390,5 грн (75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность).
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Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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