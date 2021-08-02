"Донбассэнерго" увеличила убыток в 10 раз из-за манипуляций трейдеров и аварийных ремонтов

Валовой убыток компании составил 386,1 млн грн против валовой прибыли 230,6 млн грн в январе-июне 2020 года

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Энергогенерирующая компания "Донбассэнерго" в январе-июне 2021 года увеличила чистый убыток в 9,6 раза (на 202,5 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 226,1 млн грн, сообщает "Главком".

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Доход компании за полугодие упал в 2,7 раза (на 1,9 млрд грн) – до 1,15 млрд грн. Валовой убыток составил 386,1 млн грн против валовой прибыли 230,6 млн грн в январе-июне 2020 года.

Столь значительное падение дохода в основном связано с аварийными ремонтами седьмого блока Славянской ТЭС (с 17 января по 18 апреля и с 22 апреля по 12 мая). Производство электроэнергии Славянской ТЭС за первое полугодие составило 563,1 млн кВт·ч, что составило 46,2% плана по выработке.

Кроме того, "Донбассэнерго" отмечала, что из-за манипуляций на рынке электроэнергии, которые повлекли за собой обвал цен, компания генерирует только убытки, что привело к присвоению ей статуса "дефолтный". В частности, цена на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в мае составила 930 грн/МВт·ч, в июне – 1362 грн/МВт·ч при себестоимости минимум 1600 грн/МВт·ч.

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Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля в месяц упали до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

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Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, что лишило реальных производителей средств на закупку топлива и проведение ремонтов.