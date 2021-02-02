"Донбассэнерго" предлагает перенести мероприятия Нацплана по сокращению выбросов и найти механизм финансирования

Компания "Донбассэнерго" предлагает отсрочить время выполнения мероприятий в соответствии с Национальным планом по сокращению выбросов, ведь на сегодня отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии. Об этом сообщил коммерческий директор "Донбассэнерго" Олег Ларионов. Компания предлагает перенести срок выполнения мероприятий, который был определен согласно Нацплану для Славянской ТЭС, с 2023 г. на 2028 г., пишет "Politeka".

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"Донбассэнерго", несмотря на отсутствие государственного механизма финансирования природоохранных мероприятий... высокую стоимость установки газоочистных установок и отсутствие времени на внедрение, выступает за перенос сроков выполнения мероприятий Приложении 3 к НПСВ (Нацплана по сокращению выбросов – ред.) к 2028 г. Перенос срока должен дать возможность и дополнительное время государственным органам исполнительной власти на разработку механизма финансирования внедрения природоохранных мероприятий", - сообщили в компании.

Ларионов пояснил, что к 2023 г. Славянская ТЭС должна установить пылегазоочистное оборудование, этот процесс предусматривает длительный (до 4 лет) подготовительный этап (разработка проектной и разрешительной документации, поставка оборудования), а также требует остановки работы станции, что будет иметь сложные социальные последствия для Николаевки Донецкой области, города – спутника станции.

Также Ларионов отметил, что на сегодня отсутствуют механизмы финансирования экологической модернизации ТЭС.

"К сожалению, источники финансирования реализации мероприятий Национального плана не предусмотрены, как и преференции для реконструируемых энергоблоков", - сказал он, добавив, что до 1 июля 2019 г. действовала инвестиционная составляющая в тарифе для тепловой генерации, которая финансировала такие проекты, однако после запуска новой модели рынка она исчезла.

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По словам Ларионова, невыплаченный размер инвестиционной составляющей, согласно законодательству, должен был доплатить Кабинет министров, но этого также не было сделано.

"Финансирование мероприятий по модернизации пылегазоочистного оборудования в условиях новой модели энергорынка невозможно перенести в цену на электроэнергию", – сообщил топ-менеджер "Донбассэнерго", добавив, что на сегодня все причастные к процессу институты держат паузу.

Вместе с тем, отмечает Ларионов, угольные блоки не смогут продолжать работу в ОЭС Украины, в результате чего в Украине, начиная с 2023 г., возможен дефицит электроэнергии из-за поэтапного вывода из работы блоков ТЭС, которые не будут отвечать экологическим требованиям.

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"Остановятся и энергоблоки, переведенные на газовый уголь", – сказал представитель компании.

Также в компании сообщили, что для исполнения плана был разработан проект реконструкции энергоблока №7 Славянской ТЭС мощностью 800 МВт, в рамках которого уже выполнена реконструкция электрофильтра корпуса "А" с доведением выбросов пыли до 50мг/нм3 и запланирована реконструкция существующего электрофильтра корпуса "Б" с внедрением системы очистки дымовых газов от оксидов серы обоих корпусов.

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А также запланировано провести одновременную реконструкцию существующего газоочистного оборудования пылеприготовительного цеха, который находится на территории ТЭС. Все проекты выполнялись компанией до введения нового рынка электроэнергии, однако на сегодня завершение всех мероприятий затруднено.

Как сообщалось, по мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Светелика, Украине грозит потеря энергетической безопасности из-за принудительного выведения в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года.

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