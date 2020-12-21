Должности за "чаевые": СМИ разоблачили коррупционные назначения министра Петрашко

С подачи министра экономразвития Игоря Петрашко должности в его ведомстве занимают замешанные в сомнительных бизнес-схемах персоны

Об этом говорится в материале "Капитала", пишет "Politeka".

Реклама

В частности, в октябре на одну из самых привлекательных должностей в разрешительной системе — главы Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – была назначена Владислава Магалецкая. Аграрное лобби помнит ее под другой фамилией — как Рутицкую. Она занимала должность замминистра АПК по евроинтеграции при Алексее Павленко (который был министром с декабря 2014 года по апрель 2016-го).

"В 2019 году Магалецкая претендовала на должность министра АПК, пока ведомство не присоединили к Минэкономики. Говорят, будто тогда за ее назначение предлагались щедрые "чаевые". Но никто не взял", – отмечается в материале.

Позже Игорь Петрашко не просто подал кандидатуру Магалецкой на утверждение, но и лично добился назначения без конкурса, только по собеседованию, в порядке исключения в связи с пандемией.

В ноябре, вновь без конкурса, на должность временно исполняющего обязанности председателя правления "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ) был назначен Андрей Власенко. Хотя за пару недель до этого Петрашко уволил Власенко с должности руководителя государственного предприятия "Укрлектравы" в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей. На момент его увольнения налоговый долг предприятия составлял 12 млн грн.

Реклама

"Потом министр резко передумал и продвинул вроде бы нерадивого подчиненного на более ответственную должность. Возможно, секрет такой метаморфозы в том, что Власенко, как и Магалецкая, чрезвычайно платежеспособен (согласно их декларациям – ред.). И нерадив он только в части организации работы госпредприятия, а в плане "схематоза" очень даже способный товарищ", – сообщает "Капитал".

В частности, по информации издания, Власенко с женой являются учредителями целого ряда коммерческих структур: "Племенной завод "Плосковский", ООО "Броварской молочный альянс", ООО "Украина", ООО "Сиверский край", ООО "Компинвестбуд", ООО "Оникс". Некоторые фирмы переживают процесс ликвидации, по другим идет расследование коррупционных схем.

В тренде Мошенники придумали новые схемы выманивания средств онлайн: как не стать жертвой

Также с подачи Петрашко и.о. руководителя Государственной службы труда стал Виталий Сажиенко, который до июля 2019 года работал заместителем директора ГПЗКУ.

"Если раньше эта служба занималась в основном расследованием несчастных случаев на производстве, то сейчас получила право без предупреждения инспектировать любой субъект хозяйствования в поисках неоформленных сотрудников и зарплаты в конвертах. А по результатам инспекции начислять огромные штрафные санкций. Или не начислять, если руководители предприятия предложат солидный "откат", – говорится в материале.

По информации издания, Петрашко и Сажиенко создали при помощи имеющихся у Гоструда рычагов воздействия на бизнес целую "схемную индустрию" для получения теневой прибыли.

Реклама

Ранее также стало известно, что министр Петрашко решил назначить без конкурса главу Госрезерва. Так, председателя и его первого заместителя назначат просто путем заключения контракта. Об этом говорится в распоряжениях Кабинета министров №№ 1571 и 1572 от 16 декабря. Как сказано в распоряжении, Кабмин согласился с предложением Петрашко о необходимости назначить на вакантную должность председателя Госрезерва путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Напомним, народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что депутаты недовольны работой министра экономики Игоря Петрашко, который не имеет плана выхода из кризиса и проводит непонятную кадровую политику.

В свою очередь депутат фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко заявил, что за 8 месяцев работы министр экономики Игорь Петрашко не сделал ни одного шага, чтобы помочь украинцам выжить во время карантина, и назвал его самым провальным министром экономики.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама