Доллар "замерз": куда пойдет курс в марте

Последняя неделя февраля прошла под знаком стабильности курса доллара. Причем "штиль" на валютном рынке оказался еще большим, чем неделей ранее. Курс как наличного, так и безналичного доллара менялся в пределах статистической погрешности.

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Что это – затишье перед бурей или нейтральный тренд продолжится и в марте, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Всю неделю курс наличного доллара был стабильным, рынок нашел баланс. Единственный примечательный момент – в продаже средний курс перевалил за 28 гривен за доллар: было 27,98 стало 28,01. При этом спрэд (разница между курсом продажи и покупки) не менялся: в среднем 19-20 коп.

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Нацбанк в понедельник курс не трогал, а со вторника по пятницу, как и неделей ранее, менял разнонаправленно. Во вторник ослабил на 8 копеек, до 27,93 грн/доллар, в среду укрепил на 7 копеек, в четверг снова ослабил на 5 копеек, а в пятницу ослабил еще на 2 копейки, до 27,93 грн/доллар. Это на 8 копеек больше, чем неделей ранее. На понедельник, 1 марта, регулятор установил курс 27,95 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что стабильность гривни поддерживается за счет того, что Минфин и Нацбанк сейчас "работают в паре". Минфин активно размещает на еженедельных аукционах гривневые ОВГЗ, а Нацбанк и госбанки выкупают в резервы излишек валюты, продаваемой нерезидентами. Соответственно, наличный рынок повторяет тренд безналичного, так как спрос на валюту со стороны населения сейчас незначительный.

"В минувший вторник было продано ценных бумаг на 10,5 млрд грн, неделей ранее – на 8 млрд, еще неделей ранее – на 9 млрд, – анализирует Олег Пендзин. – Новое – это хорошо забытое старое, вспомним огромные госзаимствования под высокие проценты времен главы Минфина Оксаны Маркаровой и главы НБУ Якова Смолия. Несмотря на то, что переговоры с МВФ о новом транше провалены, и доходность по ОВГЗ в гривне упала более чем на 2%, до 9,5% годовых, поток желающих их купить не оскудевает. Эти долларовые "инъекции" поддерживают сейчас стабильность курса гривни".

Александр Охрименко упомянул еще об одном факторе, удерживающем курс гривни на уровне 28 грн. Это два крупных госбанка, которые теперь поддерживают баланс на межбанке, продавая доллары в ответ на спекулятивные попытки других банков раскачать безналичный курс путем скупки валюты.

Андрей Шевчишин говорит, что сложная и непрогнозируемая эпидемиологическая ситуация в Украине сдерживает активность импортеров, снижает их спрос на валюту. Это тоже работает на укрепление гривни.

Чего ожидать на следующей неделе

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Мнения аналитиков совпадают: стабильность курса гривни пока сохранится.

"В такой ситуации прогнозировать курс с одной стороны легко, с другой – неблагодарно. Так как в любой момент Нацбанк может изменить свою политику, и будет неожиданный скачок курса", – говорит Олег Пендзин.

Наличный курс, который, как известно, следует за безналичным, останется около 28 грн/доллар в продаже всю первую неделю марта, уверен Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин добавил, что после стабильной первой недели марта сразу после 8 числа возможно укрепление гривни. По его оценке, валютный рынок, по мере улучшения погоды, находится в ожидании активного заведения валюты аграриев. Сейчас агросектор – это самый активный игрок рынка, а его предложение валюты ранее формировало сильный сезонный тренд на укрепление гривни. Также снижается закупка энерготоваров в связи с прохождением отопительного периода, то есть импортерам валюты нужно меньше.

"Рынок остается в условиях слабости импортеров. Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и риски локальных локдаунов сдерживают деловую активность", – анализирует Андрей Шевчишин. – "Поскольку рынок находится в относительном балансе, даже небольшие изменения настроений покупателей или продавцов могут вывести его из равновесия. Ввиду разновекторных факторов, ожидаем в марте рост волатильности (увеличения отклонений от равновесного значения) валютного рынка с движением в диапазоне 27,8-28 гривни за доллар".

Продавать или покупать валюту

Эксперты повторили свои рекомендации:

- не совершать каких-либо операций с наличным долларом, за исключением случаев, когда либо гривня, либо доллар нужны для немедленных расчетов;

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- открыть (или пополнить) гривневые депозиты на 1-3 месяца, это окажется выгоднее примерно вдвое, чем инвестирование в доллар;

- покупать доллары только с целью долгосрочных инвестиций: год и более.

Не секрет, что украинцы рассматривают доллар как инструмент для инвестиций. И не зря, за неполные 25 лет "зеленый" подорожал в 16 раз по отношению к гривне! Как изменился курс за последние 5 лет, смотрите в сюжете.

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