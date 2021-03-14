Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесие

На уходящей четырехдневной рабочей неделе тренд на укрепление гривни продолжился, хотя оказался символическим, на пару копеек. Но до курса 27,5 грн за доллар, который был в марте 2020 года, осталось совсем немного, всего 25 копеек по официальному курсу Нацбанка. Пока сохраняется хрупкий баланс. Будет ли доллар дешеветь во второй декаде марта, выяснил сайт "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар оставался практически стабильным как в покупке, так и в продаже. Средний курс менялся в пределах четырех копеек, что можно считать статистической погрешностью мониторинга. В итоге доллар в продаже подешевел на 2 копейки, до 27,84 грн, в покупке подорожал на копейку, до 27,66 грн/доллар. Спред (разница между курсом продажи и покупки) уменьшился с 20 до 18 коп., что также косвенно подчеркивало: банкиры не ждут значительных изменений курса.

Нацбанк также менял курс незначительно, укрепляя его в пределах пяти копеек и к пятнице оставил его равным 27,75 грн/доллар. То есть за неделю гривня укрепилась на копейку. На понедельник, 15 марта, регулятор установил курс 27,73 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Аналитики отмечают, что спрос на валюту и ее предложение на межбанке к пятнице уравнялись. В среду был перевес продавцов над покупателями, поэтому гривня чуть укрепилась. Но более значительной ревальвации помешали не самые успешные итоги аукциона Минфина по продаже ОВГЗ.

"В этот раз предлагали только гривневые ценные бумаги со сроками выкупа от 6 месяцев под 9,03% годовых до 3 лет под 12,05% годовых, – говорит Александр Охрименко. – Самыми востребованными оказались 1,5-летние ОВГЗ с доходностью 10,96%, их продано на 1,91 млрд грн, и 2-летние ОВГЗ с доходностью 11,80%, продано на 1,24 млрд грн. Всего было размещено ценных бумаг на 5,23 млрд грн, вдвое меньше, чем неделю назад. Покупателями были украинские банки, нерезиденты почти не участвовали".

Андрей Шевчишин отметил, что размещение облигаций показало низкий интерес инвесторов, прежде всего зарубежных.

"Реальные ставки доходности инвестиций снижаются на фоне растущей в стране инфляции, по итогам февраля годовая инфляция достигла 7,5%, – анализирует Андрей Шевчишин. – В результате инвесторы целятся на более высокие уровни доходности для компенсации своих рисков. В свою очередь на фоне локдаунов и падения деловой активности есть существенные риски для бюджетных поступлений и Минфину необходимо будет идти на повышение ставок для привлечения капитала".

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты, как и ранее, не видят оснований для резкого изменения курса доллара в ту или иную сторону.

Олег Пендзин повторил свой прогноз: по его мнению, стабильность сохранится еще неделю, так как не усилится действие факторов, которые могут ослабить гривню.

"Главная причина стабильности – неопределенность с возможным введением всеукраинского локдауна или усилением нынешнего карантина, – говорит Олег Пендзин. – Импортеры опасаются его введения и не инвестируют в закупку крупных партий товаров за рубежом, поэтому валюта им не очень нужна. Регулярно завозится только критический импорт, в первую очередь топливо. У аграриев еще есть время до посевной, поэтому они тоже не спешат с продажей крупных партий валюты. Активны в основном банки, которые имеют избыток свободных денег и покупают для заработка гривневые ОВГЗ, предлагаемые Минфином еженедельно. Но для этого им не надо сдавать валюту. Нерезиденты сейчас малоактивны, притока долларов на межбанковский рынок от них почти нет".

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С ним согласен Александр Охрименко, назвавший еще и такой фактор стабильности курса, как равновесие спроса и предложения на валюту со стороны населения.

"В феврале граждане продали валюты примерно столько же, сколько и купили, – отметил Охрименко. – Поэтому банки и ПОВы (пункты обмена валют) не могут в условиях жесткой конкуренции значительно менять курс".

Прогнозы обоих экспертов идентичны: на неделе курс продажи наличного доллара сохранится в коридоре 27,8-27,9 грн, курс покупки – 27,6-27,7 грн.

Андрей Шевчишин ожидает, что в ближайшей перспективе гривня, ориентируясь на слабость покупателей, продолжит сохранять устойчивость и будет двигаться в зону 27,55 безналичной гривни за доллар. Это значит, что наличная гривня может укрепиться в продаже до 27,7-27,75 грн/доллар.

"Следим за НБУ, который может показать уровни "приемлемости и не приемлемости" укрепления", – подытожил Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты рекомендуют:

- не совершать каких-либо операций с наличным долларом, за исключением случаев, когда либо гривня, либо доллар нужны для немедленных расчетов.

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- открыть (или пополнить) гривневые депозиты на 1-3 месяца, это окажется выгоднее примерно вдвое, чем инвестирование в доллар.

Но они изменили прогноз по поводу долгосрочного инвестирования в валюту.

Так, Андрей Шевчишин уверен: Нацбанк не допустит укрепления гривни до 27,5 грн/доллар. Поэтому уже стоит запасаться долларами, пока курс достаточно низкий. Во второй половине марта и далее тренд может измениться, и доллар снова начнет дорожать.

Многие украинцы не выиграли, а проиграли от укрепления гривни. Им теперь приходится менять долларовые заначки дешевле, чем покупали валюту ранее. Подробнее смотрите в сюжете.

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