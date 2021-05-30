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Доллар "сделал горку" – ждать ли пике в июне

30 мая, 06:11

Александр Панченко Александр Панченко

Эксперты прогнозируют курс около 27,5 грн/доллар

В последнюю неделю мая доллар почти в точности повторил сценарий предыдущей недели: небольшое пике, такая же "горка" и снова намек на пике. Курсовые рекорды года при этом побиты не были – в наличной продаже, как и неделю назад, средний курс не опустился ниже 27,54 грн/доллар. Так дешево американская валюта стоила последний раз 13 июля 2020 года.

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Чего ожидать от курса в первую неделю июня, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар колебался в коридоре 27,5-27,6 грн/доллар в продаже и 27,35-27,45 грн/доллар в покупке. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) сузился с 19-20 копеек до 17-18 копеек, что подтверждало: резких колебаний валюты не предвидится. В среду, после очередного аукциона Минфина по продаже ОВГЗ, курс сделал небольшую "горку", выйдя на копейку за пределы коридора, но уже в четверг вернулся к 27,6 грн/доллар. Окончательный средний курс перед выходными – 27,58 и 27,40 грн/доллар.

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Валюты в банках и обменных пунктах было достаточно, желающих сдать или приобрести было немного. В такой ситуации появились неплохие шансы купить валюту ниже среднего курса: дабы хоть что-то заработать, некоторые ПОВы (пункты обмена валют) продавали доллары даже по 27,50 грн/доллар. Были ПОВы, работавшие на скупку кэша, они выставили курс на 10-12 копеек выше среднерыночного – 27,50 грн/доллар. Так что имели шанс больше заработать и те люди, кто менял доллары на гривни.

Нацбанк, установивший на понедельник курс 27,46 грн/доллар, начал постепенно укреплять гривню и к четвергу уже было до 27,43 грн/доллар. Но к выходным курс поднялся до 27,53, такой же останется и на выходные. На понедельник, 31 мая, регулятор установил курс 27,50 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что значительных изменений как на безналичном, так и на наличном рынке не было. Небольшой рост курса в середине недели был вызван снижением предложения валюты со стороны экспортеров, получивших возмещение НДС в гривне.

Перед выходными гривня стабилизировалась вблизи отметки 27,5 грн/доллар.

"Рынок находится в относительном балансе, без явных перевесов покупателей и продавцов", – говорит Александр Охрименко.

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По словам Андрея Шевчишина, позитивной новостью стала активизация нерезидентов по покупке ОВГЗ. Иностранные инвесторы за неделю приобрели ОВГЗ на 269 млн грн.

"Это немного, но с учетом распродаж и нейтральности предыдущих недель, такие покупки являются позитивными. Уже в следующий вторник Минфин, ввиду высоких погашений в июне, будет пытаться привлечь на рынке больше средств. Поэтому покупки нерезидентов ОВГЗ обнадеживают", – анализирует Андрей Шевчишин.

В то же время Олег Пендзин отметил, что очередной аукцион Минфина принес в бюджет всего 6 млрд грн, которых явно не хватит для погашения в начале июня предыдущих займов. Это значит, что курс гривни может ослабеть.

Чего ожидать на следующей неделе

По прогнозу Александра Охрименко, на следующей неделе курс продолжит колебаться вокруг 27,5 грн/доллар, но к лету постепенно формируется нисходящий тренд. То есть, если регулятор не вмешается, то курс будет постепенно "сползать" к 27,3-27,4 гн/доллар.

Андрей Шевчишин не ожидает пока ревальвации гривни, так как конец мая сопровождался возмещением НДС экспортерам. Это сдержит предложение валюты и удержит гривню от укрепления в первую неделю июня.

"Курс в первую неделю июня останется в действующем диапазоне 27,5-27,6 грн/доллар", – конкретизировал Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин говорит, что драйвером курса сейчас является Минфин и его аукционы по продаже ценных бумаг.

"На этот раз они продали мало, поэтому ожидаю, что гривня чуть ослабеет, до 27,7 грн/доллар в наличной продаже", – прогнозирует Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

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Александр Охрименко уверен, что гривня не будет, как минимум, дорожать не только в июне, но и в июле. Поэтому совет: зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара, актуален и в июле.

Андрей Шевчишин утверждает: сейчас самое время покупать дешевеющую валюту в случае инвестирования в нее "в долгую", на год и более. Эксперт напомнил, что по базовому сценарию Нацбанка, гривня может подешеветь к концу года на 3,6% в сравнении со среднемесячным курсом 2020 года (27,33 грн/доллар), по пессимистическому сценарию – на 16,4%. Это, соответственно, до 28,3 и 31,8 грн/доллар.

"Курс на минимуме, надо покупать, пока не подорожало", – говорит эксперт.

Олег Пендзин советует мониторить рынок как продавцам, так и покупателям наличной валюты. В условиях стабильности разброс курса стал больше, поэтому можно найти наиболее выгодный.

Больше о том, что будет с курсом и почему, смотрите в сюжете.

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