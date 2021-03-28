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Доллар резко подорожал – значит ли это, что стабильность закончилась

28 марта, 07:05

Александр Панченко Александр Панченко

Финансовые аналитики говорят о новом уровне курса

В Украине начал дорожать доллар. Причем достаточно быстро – за четыре дня на 28 копеек (на 1%). После более чем полумесячной стабильности курса это заметно.

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Почему резко изменился тренд, и продолжится ли укрепление доллара в конце марта и начале апреля, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Наличный доллар начал укрепляться со вторника, сперва на пять копеек, потом на десять, потом еще на десять. В четверг доллар преодолел "планку" 28 грн. К пятнице рост курса замедлился, остановившись на 28,04 грн/доллар. При этом спред (разница между курсом продажи и покупки) увеличился в 1,5 раза – с 14 копеек на 21 марта до 21 копейки на 26 марта. Это показывало, что банкиры ожидают дальнейшего повышения курса. Некоторые банки явно работали на скупку валюты, выставив привлекательный курс покупки – 27,90 грн/доллар. Но продавали при этом по 28,40-28,60, что в условиях высокой конкуренции и достаточных объемов на рынке валютного "кэша" выглядело явно завышенным.

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Нацбанк также поддерживал этот тренд, курс за неделю вырос на 29 копеек, с 27,68 до 27,97 грн/доллар. На понедельник, 29 марта, регулятор сохранил курс 27,97 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Аналитики уверены: причиной того, что доллар, говоря по-авиационному, "сделал горку", стали относительно неудачные результаты аукциона по продаже Минфином гривневых ОВГЗ в минувший вторник.

"23 марта Минфином было продано ценных бумаг всего на 6 млрд грн, против 14 млрд грн неделей ранее, – отметил Олег Пендзин. – Причина – более низкая доходность, всего 9,5% процентов годовых, а не 11,5%, как раньше. Такая доходность мало интересует нерезидентов, валюту они не сдавали, дабы купить гривню, а на нее – ОВГЗ. Поэтому получился перекос спроса и предложения валюты на межбанковском рынке в пользу спроса. Это сразу же толкнуло курс вверх. Регулятор-Нацбанк его росту не препятствовал".

Александр Охрименко говорит, что такие низкие результаты аукционов бывали и ранее, например, 9 марта. Но в этот раз ситуацией воспользовались банки, зарабатывающие на перепродаже валюты.

"В среду они начали раскачивать курс, продавая задорого мелкие партии валюты и преуспели в этом, – анализирует эксперт. – Поэтому мы увидели такой заметный рост курса на межбанковском рынке. Вслед за ним последовал и наличный рынок".

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты прогнозируют, что курс стабилизируется, но на более высоком уровне, около 28 грн/доллар. То есть на том, который был в начале марта.

"Главная причина того, что доллар пока дешеветь не станет – на росте котировок некоторые покупатели-импортеры опасаются, что курс доллара пойдет еще выше и станут активно закрывать свои операции по покупке, – анализирует Олег Пендзин. – Этот фактор, а также предстоящие поступления гривни экспортерам в виде возмещения НДС (они не будут продавать валюту для текущих выплат) сработают на стабилизацию и даже небольшое укрепление доллара".

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Что касается поступления валюты от аграриев для подготовки к посевной, то Олег Пендзин полагает, что такие продажи начнутся ближе к середине апреля. Причина – пока не ясно, сколько средств нужно на пересев озимых после зимы. Но в апреле это сработает на укрепление гривни.

Александр Охрименко говорит, что курс продолжит расти, пока не вмешается регулятор. А он пока не вмешивается.

"Вопрос – при каком курсе Нацбанк проявит активность, является основным для участников рынка на сегодня, – акцентировал Александр Охрименко. – Спекулянты и крупные продавцы продолжат на следующей неделе попытки закрепить успех, сыграть и дальше "на повышение". Но я уже вижу: дороже 28 грн/доллар на межбанке не будет, в минувшую пятницу торги закрылись в диапазоне 27,99-28 грн/доллар. То есть покупатели не готовы платить больше. И это позитивный сигнал для стабилизации курса".

Продавать или покупать валюту

Эксперты советуют пока воздержаться от покупки или продажи значительных партий валюты.

По словам Александра Охрименко, факторы, не позволяющие доллару дорожать – это эпидемия коронавируса, спад в экономике, падение доходов населения, и как следствие, низкий спрос на валюту – сохранятся. Из-за чего гривня значительно не ослабеет еще минимум полгода. А вот ее новое укрепление ближе к концу весны вполне возможно.

Поэтому тем, кто инвестирует в доллар "в долгую", на год и более, стоит покупать валюту именно на спаде курса.

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О причинах укрепления гривни и прогнозах курса также смотрите в сюжете.

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Источник: Сегодня

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